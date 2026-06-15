AS: «Άπιαστο όνειρο η παραμονή του Βλαχοδήμου στην Σεβίλλη»

Ελάχιστες οι πιθανότητες παραμονής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη σύμφωνα με την "AS".

Το θέμα του διεθνούς Έλληνα πορτιέρο συνεχίζει να απασχολεί τα ισπανικά μίντια, μετά την εξαιρετική σεζόν που έκανε με τη Σεβίλλη, ενόσω ο Παναθηναϊκός παραμένει πάντα στη... γωνία.

Οι Ανδαλουσιάνοι επιθυμούν διακαώς την παραμονή του, αλλά κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο σύμφωνα με την "AS", αφενός λόγω της επιθυμίας της Νιούκαστ να τον πουλήσει κι αφετέρου λόγω του υψηλού κασέ του ποδοσφαιριστή.

«Η Σεβίλλη αναζητά ενεργά δύο τερματοφύλακες στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Η παραμονή του Βλαχοδήμου μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Ο Οδυσσέας, δανεικός από τη Νιούκαστλ την περασμένη σεζόν και βασικός, θέλει να παραμείνει στη Σεβίλλη, αν και ο υψηλός μισθός του και η επιθυμία του αγγλικού συλλόγου να τον πουλήσει καθιστούν πολύ δύσκολο για αυτόν να συνεχίσει στη Σεβίλλη. Αν συμβεί κάτι, θα είναι μια αργή και σταδιακή διαδικασία», αναφέρει το ρεπορτάζ.