Εντυπωσίασαν Σουηδία και Γερμανία, στη... σέντρα Ισπανία και Βέλγιο (vids)

Δυνατές αναμετρήσεις και πολλά γκολ στην τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ, ενώ σήμερα (15/6) μπαίνουν στο... κόλπο Ισπανία και Βέλγιο μεταξύ άλλων.

Πολλά γκολ επεφύλασσε στο κοινό η τέταρτη μέρα του Μουντιάλ των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, αφού τόσο η Σουηδία όσο και η Γερμανία έκαναν επίδειξη δύναμης σε Τυνησία και Κουρασάο αντίστοιχα, ενώ το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκε ισόπαλο με 2-2.

Τέλος, η Ακτή Ελεφαντοστού πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη απέναντι στην Εκουαδόρ, με λυτρωτή τον Αμάντ Ντιαλό στις καθυστερήσεις που έκανε το 1-0 και χάρισε πολύτιμο τρίποντο στους Αφρικανούς.

Αναλυτικά:

Γερμανία - Κουρασάο 7-1

Γκολ: Ενμέτσα 6', Κομενένσια 21', Σλότεμπεργκ 38', Χάβερτς 45+5', Μουσιάλα 47', Μπράουν 68', Ουντάβ 78', Χάβερτς 88'

Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2

Γκολ: 51' Φαν Ντάικ, 57' Νακαμούρα, 64' Σάμερβιλ, 89' Καμάντα

Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ 1-0

Γκολ: Ντιαλό (90’)

Σουηδία - Τυνησία 5-1

Γκολ: Αγιάρι (7', 96'), Ίσακ (30'), Ρέκικ (43'), Γιόκερες (59'), Σβάντμπεργκ (86')

Η βαθμολογία του πέμπτου ομίλου

1. Γερμανία 3 (7-1)

2. Ακτή Ελεφαντοστού 3 (1-0)

3. Εκουαδόρ 0 (0-1)

4. Κουρασάο 0 (1-7)

Το πρόγραμμα του πέμπτου ομίλου

2η αγωνιστική

20/6, 23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού

21/6 03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο

3η αγωνιστική

25/6, 23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία

25/6, 23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού

Η βαθμολογία του έκτου ομίλου

1. Σουηδία 3 (5-1)

2. Ολλανδία 1 (2-2)

3. Ιαπωνία 1 (2-2)

4. Τυνησία 0 (1-5)

Το πρόγραμμα του έκτου ομίλου

2η αγωνιστική

20/6, 20:00 Ολλανδία – Σουηδία

21/6, 7:00 Τυνησία – Ιαπωνία

3η αγωνιστική

26/6 02:00 Τυνησία – Ολλανδία

26/6 02:00 Ιαπωνία – Σουηδία

Η Ισπανία ξεκινά τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι (15/6, 19:00), σε μια αναμέτρηση όπου οι Ευρωπαίοι θεωρούνται το ξεκάθαρο φαβορί του ομίλου.

Οι πρωταθλητές κόσμου του 2010 και κάτοχοι του Euro 2024 θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις απογοητευτικές παρουσίες των τελευταίων δύο Μουντιάλ, όπου δεν κατάφεραν να προχωρήσουν πέρα από τη φάση των «16». Σημαντική εξέλιξη για τον Λουίς ντε λα Φουέντε αποτελεί η επιστροφή των Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς στις προπονήσεις.

Από την άλλη πλευρά, το Πράσινο Ακρωτήρι ζει ιστορικές στιγμές, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση εις βάρος του Καμερούν.

Λίγες ώρες αργότερα, το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Αίγυπτο (15/6, 22:00) στην πρεμιέρα του έβδομου ομίλου. Οι Βέλγοι επιχειρούν μια νέα αρχή μετά τον πρόωρο αποκλεισμό τους στο Κατάρ, συνδυάζοντας νεότερους ποδοσφαιριστές με έμπειρες προσωπικότητες όπως οι Λουκάκου, Ντε Μπρόινε και Κουρτουά.

Η Αίγυπτος επιστρέφει για τέταρτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, έχοντας ως ηγέτη και μεγάλο αστέρι τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη (16/6, 01:00). Ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται πλέον στον πάγκο των Σαουδαράβων, έχοντας αναλάβει την τεχνική ηγεσία πριν από λίγους μήνες. Απέναντί του θα βρεθεί η έμπειρη Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος συμμετέχει σε τρίτο διαφορετικό Μουντιάλ ως προπονητής, μετά τις παρουσίες του με Αργεντινή και Χιλή.

Στο ρόστερ της «Σελέστε» βρίσκεται και ο Φακούντο Πελίστρι που ανήκει στον Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Ιράν – Νέα Ζηλανδία (16/6, 04:00). Η συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση συνοδεύεται από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τη FIFA να παρέχει διαβεβαιώσεις για την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων της αποστολής. Παράλληλα, η ομάδα άλλαξε βάση προετοιμασίας, μεταφέροντας το στρατηγείο της στο Μεξικό. Μεταξύ των βασικών της παικτών ξεχωρίζει ο Μεχντί Ταρεμί.

Στην αντίπερα όχθη, η Νέα Ζηλανδία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 16 χρόνια, έχοντας στο δυναμικό της και τον Κώστα Μπαρμπαρούση, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήριο (19:00 - EΡΤ2)

Βέλγιο - Αίγυπτος (22:00 - ΕΡΤ2)

Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη (01:00 - ΕΡΤ2)

Ιράν - Νέα Ζηλανδία (04:00 - ΕΡΤ1)

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