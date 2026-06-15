Μαθαίνει αντίπαλο η Εθνική Νέων για το Round 2

Τον αντίπαλό της μαθαίνει σήμερα (15/6 12:00) η Εθνική Νέων για τη 2η φάση των προκριματικών του EURO U19.

Μετά τη μεγαλειώδη εμφάνιση κόντρα στο Καζακστάν, οι παίκτες της Γαλανόλευκης εξασφάλισαν την παρουσία τους στην κλήρωση του Round 2 όσον αφορά τη League A.

Ίδια διαδικασία με επτά ομίλους των τεσσάρων ομάδων, με τις τρεις πρώτες να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στην τελική φάση (Round 3) των προκριματικών και την τελευταία να υποβιβάζεται χάνοντας το εισιτήριο πρόκρισης πρόωρα.

Σήμερα (15/6) στις 12:00 η Ελλάδα θα μάθει τους τρεις αντιπάλους της, με την εν λόγω προκριματική φάση να διεξάγεται το προσεχές Φθινόπωρο.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι:

League A - Pot 1

Ισπανία

Βέλγιο

Αυστρία

Τσεχία

Ιταλία

Γαλλία

Πορτογαλία

League A - Pot 2

Σουηδία

Φινλανδία

Αγγλία

Ουγγαρία

Ισραήλ

Ελλάδα

Σκωτία

League A - Pot 3

Καζακστάν

Γερμανία

Ουαλία

Ουκρανία

Κροατία

Σλοβενία

Δημοκρατία της Ιρλανδίας

League A - Pot 4

Λευκορωσία

Ολλανδία

Λιθουανία

Νορβηγία

Ρουμανία

Κόσοβο

Ισλανδία