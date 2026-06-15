Χανιά: Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε ξενοδοχείο με ξυλοδαρμό

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) σε ξενοδοχείο στα Καμισιανία Χανίων. Οι φωνές και η φασαρία που ακούστηκαν από το δωμάτιο ξεσήκωσαν τους άλλους ένοικους αλλά και τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου οι οποίοι και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, στο δωμάτιο διέμεναν πέντε Βρετανοί, μία 39χρονη γυναίκα με τον 31χρονο σύντροφό της, τη μητέρα του 54 ετών και τα δύο ανήλικα παιδιά. Το ένα 9 ετών από προηγούμενο γάμο της 39χρονης και το δεύτερο 3 ετών παιδί που απέκτησε με τον 31χρονο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από άγνωστο προς το παρόν λόγο, ξεκίνησε ένας καυγάς της 39χρονης με την 54χρονη πεθερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι η 39χρονη. Στο άγριο επεισόδιο ενεπλάκη και ο 31χρονος χτυπώντας την σύντροφό του.

Από τους αστυνομικούς που μετέβησαν στο σημείο προσήχθησαν και οι τρεις στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, όπου συνελήφθη ο 31χρονος με την αυτεπάγγελτη διαδικασία καθώς η 39χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την δίωξή του, ούτε της 54χρονης μητέρας του.

Πηγή: newsbomb.gr