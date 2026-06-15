Πήρε Άπσον ο Κολοσσός Ρόδου

Ο Κολοσσός Ρόδου με ανακοίνωση του ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντεβόντε Άπσον, ο οποίος θα αγωνιστεί στο Ελληνικό πρωτάθλημα για τρίτη σερί χρονιά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ντεβόντε Άπσον.



Ο Ντεβόντε Άπσον είναι γεννημένος στις 23 Μαρτίου του 1993 στις ΗΠΑ και με ύψος 2.06μ. αγωνίζεται ως σέντερ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στα Trinidad State (2011-13) και Southeastern Louisiana (2013-15).



Το 2015 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ελβετία, ενώ στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί ακόμη σε Φινλανδία, Εσθονία, Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Ισραήλ και Κόσοβο, ενώ ακόμη έχει παίξει σε Κίνα, Αργεντινή και Μεξικό.



Επίσης, τη σεζόν 2024/25 ο Άπσον αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Όπως και την περσινή (2025/26), καθώς φόρεσε για 8 παιχνίδια πρωταθλήματος τη φανέλα της Καρδίτσας, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 9,1 πόντους και 4,9 ριμπάουντ.