Δήμαρχος Γλυφάδας: «Του χρόνου θα φιλοξενήσουμε τον Παναθηναϊκό για το CEV Champions League» (vid)

Την είδηση ότι η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Γλυφάδας για το CEV Champions League έδωσε ο δήμαρχος της πόλης Γιώργος Παπανικολάου.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη νίκη της Εθνικής βόλεϊ επί της Β. Μακεδονίας για το European League, αναφέρθηκε στις δυνατότητες του γηπέδου της Γλυφάδας να φιλοξενεί κορυφαίους αγώνες και αποκάλυψε πως τη νέα σεζόν θα γίνονται εκεί οι αγώνες του Παναθηναϊκού για το CEV Champions League.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν μετά από 15 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ και πέρυσι είχαν δικαίωμα, αλλά δεν είχαν βρει κατάλληλη έδρα για τα παιχνίδια τους.

Αναλυτικά δήλωσε: «Χαρά μας και τιμή μας, ειδικά που φαίνεται ότι η Γλυφάδα φέρνει γούρι στην Εθνική. Έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο για να φιλοξενήσουμε και στο μέλλον αγώνες για το βόλεϊ. Του χρόνου θα έχουμε και τον Παναθηναϊκό στους άνδρες, στο Champions League εδώ στη Γλυφάδα. Χαρά μας να φιλοξενούμε τέτοια κορυφαία γεγονότα και ειδικά όταν το χαίρεται ο κόσμος και έρχονται και καλά αποτελέσματα».

