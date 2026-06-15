Η Ευρώπη χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και ζητά πλήρη εφαρμογή της

Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η Ευρώπη ζητά ανοικτά Στενά του Ορμούζ και ειρήνη στη Μέση Ανατολή.



Τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, έπειτα από παρατεταμένες διπλωματικές προσπάθειες πολλών εταίρων, χαιρέτισε η Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όπως επισημαίνεi σε δήλωσή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η συμφωνία θα πρέπει να οδηγήσει στην άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης. “Αυτό είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη σταθερότητα της περιοχής όσο και για την παγκόσμια οικονομία”, είπε η ίδια.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κομισιόν εκτίμησε πως η συμφωνία ότι μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι θα πρέπει να οδηγήσει στον τερματισμό των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του Ιράν, καθώς και των δραστηριοτήτων που θεωρούνται αποσταθεροποιητικές για την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Λίβανο, με την επισήμανση ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο συγκρούσεων.

Η Ευρώπη επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς όλες τις πλευρές να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να προχωρήσουν στην εφαρμογή μιας ουσιαστικής και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός.

Όπως τόνισε, το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Εβιάν, όπου οι ηγέτες της G7 θα συναντηθούν με εταίρους από τις χώρες του Κόλπου και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ευρώπη δηλώνει έτοιμη να συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες για τη διατήρηση της σταθερότητας και την προώθηση μιας βιώσιμης ειρηνευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, σχολίασε πως “η κρίση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα που δημιουργούν οι ενεργειακές εξαρτήσεις, καθώς η ενέργεια χρησιμοποιήθηκε ως μέσο άσκησης γεωπολιτικής πίεσης“.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρώπη θεωρεί αναγκαία τη διαφοροποίηση των οδών προμήθειας ενέργειας και την ανάπτυξη εναλλακτικών εξαγωγικών διαδρόμων, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από στρατηγικά σημεία όπως τα Στενά του Ορμούζ. Οι σχετικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αποτελέσουν βασικό αντικείμενο συζήτησης στις επερχόμενες διεθνείς επαφές.

Πηγή: newsbomb.gr