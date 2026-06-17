To πανόραμα της έκτης ημέρας του Μουντιάλ: Λιονέλ Μέσι, The Goat - Η ώρα του Κριστιάνο! (vids)

To SDNA σας παρουσιάζει τα αποτελέσματα αλλά και το πρόγραμμα της συναρπαστικής πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Συναρπαστικά παιχνίδια είχε η έκτη μέρα του Μουντιάλ, με το χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι στη νίκη της Αργεντινής από την Αλγερία να τραβάει όλα τα βλέμματα, την ίδια στιγμή που οι Μπαπέ και Χάαλαντ καθάρισαν για Γαλλία και Νορβηγία αντίστοιχα, ενώ η Αυστρία υπερκέρασε το εμπόδιο της μαχητικής Ιορδανίας με σκόρερ μεταξύ άλλων τον πολύπειρο Μάρκο Αρναούτοβιτς.

Συναρπαστικά παιχνίδια είχε η έκτη μέρα του Μουντιάλ, με το χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι στη νίκη της Αργεντινής από την Αλγερία να τραβάει όλα τα βλέμματα, την ίδια στιγμή που οι Μπαπέ και Χάαλαντ καθάρισαν για Γαλλία και Νορβηγία αντίστοιχα, ενώ η Αυστρία υπερκέρασε το εμπόδιο της μαχητικής Ιορδανίας με σκόρερ μεταξύ άλλων τον πολύπειρο Μάρκο Αρναούτοβιτς.

Γαλλία - Σενεγάλη 3-1

Γκολ: 66' Μπαπέ, 82' Μπαρκολά, 90+6' Μπαπέ - 90+5' Εμπαγέ

Ιράκ - Νορβηγία 1-4

Γκολ: Χουσεΐν (39') - Χάαλαντ (29', 43'), Όστιγκαρντ (77'), Χουσεΐν αυτογκόλ (90+2')

Η βαθμολογία του ένατου ομίλου:

Νορβηγία 3 (4-1)

Γαλλία 3 (3-1)

Σενεγάλη 0 (1-3)

Ιράκ 0 (1-4)

Το πρόγραμμα του ένατου ομίλου

2η αγωνιστική

23/6, 00:00 Γαλλία – Ιράκ

23/6, 03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη

3η αγωνιστική

26/6, 22:00 Νορβηγία – Γαλλία

26/6, 22:00 Σενεγάλη – Ιράκ

Αργεντινή - Αλγερία 3-0

Γκολ: Μέσι (17', 60', 76')

Αυστρία - Ιορδανία 3-1

Γκολ: Σμιντ (21'), Αλ Αράμπ (αυτ. 76'), Αρναούτοβιτς (90'+11' πέν.) - Ολουάν (50')

Η βαθμολογία του δέκατου ομίλου:

1. Αργεντινή 3 (3-0)

2. Αυστρία 3 (3-1)

3. Ιορδανία 0 (1-3)

4. Αλγερία 0 (0-3)

Το πρόγραμμα του δέκατου ομίλου

2η αγωνιστική

22/6, 22:00 Αργεντινή - Αυστρία

23/6, 06:00 Ιορδανία - Αλγερία

3η αγωνιστική

28/6, 05:00 Ιορδανία - Αργεντινή

28/6, 05:00 Αλγερία - Αυστρία

Μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της διοργάνωσης και τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια της πρεμιέρας, το ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει αμείωτο, καθώς οι υπόλοιποι όμιλοι μπαίνουν πλέον στη μάχη.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης και των πρώτων ωρών της Πέμπτης περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους.

Η αρχή γίνεται στις 20:00, με την Πορτογαλία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αντιμετωπίζουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο αγώνας θα προβληθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τρεις ώρες αργότερα, στις 23:00, το ίδιο κανάλι θα μεταδώσει το ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία, σε ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της ημέρας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα, όταν η Γκάνα θα αναμετρηθεί με τον Παναμά, ενώ η αυλαία της ημέρας θα πέσει στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, με το Ουζμπεκιστάν να κοντράρεται με την Κολομβία σε μετάδοση από το ΕΡΤ1.

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