ΗΠΑ: Συνετρίβη ιδιωτικό τζετ σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας - Ένας νεκρός

Ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Λαρέντο του Τέξας το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Το αεροσκάφος μετέφερε έξι άτομα όταν συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο λίγο μετά τις 22.00 (τοπική ώρα), όπως ανέφερε ο Χοσέ Μπαέζα, ερευνητής του αστυνομικού τμήματος του Λαρέντο. Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν το άτομο που έχασε τη ζωή του βρισκόταν στο αεροσκάφος ή στο έδαφος, όπως μεταδίδει το Associated Press. Σύμφωνα με τον Μπαέζα, πέντε αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστεί τι προκάλεσε την συντριβή.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει ανθρώπους να έχουν βγει από τα οχήματά τους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο αεροσκάφος.

Δείτε το βίντεο:

Η Ζάιρα Γκάρζα, η οποία βρέθηκε τυχαία στο σημείο του δυστυχήματος, δήλωσε στο Associated Press ότι είδε κάποιον να προσπαθεί να σπάσει το παράθυρο του πιλοτηρίου για να διαφύγει.

«Αμέσως, άνθρωποι βγήκαν από τα οχήματά τους για να βοηθήσουν», είπε η Γκάρζα.

Όπως περιέγραψε η ίδια και ο σύζυγός της, περαστικοί κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα του αεροσκάφους και τρία άτομα, τα οποία έμοιαζαν να είναι έφηβοι, βγήκαν βιαστικά, ενώ ακολούθησε άλλος ένας άνδρας που μάλλον ήταν ο πιλότος.

Ένα άλλο μέλος του πληρώματος προσπαθούσε να βγάλει έξω ένα άτομο που φαινόταν να είναι αναίσθητο.

«Έμοιαζε με σκηνή από ταινία. Ήμουν σε κατάσταση σοκ», είπε η Γκάρζα.

Το αεροσκάφος ήταν ένα δικινητήριο τζετ τύπου Cessna Citation Latitude, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας παρακολούθησης πτήσεων και δεδομένων, FlightAware, και είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Κάμπος στο Μεξικό στις 18:19 (τοπική ώρα).

Πηγή: newsbomb.gr