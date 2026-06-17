Παναθηναϊκός: Ώρα κλήρωσης στο Conference League

Τον αντίπαλό του για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League θα μάθει σήμερα (17/6) ο Παναθηναϊκός.

Σε... ευρωπαϊκούς ρυθμούς μπαίνουν από σήμερα οι Πράσινοι, που θα πρέπει να περάσουν τρεις γύρους στα καλοκαιρινά προκριματικά για να βρεθούν στη League Phase του Conference League το φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται πως το Τριφύλλι θα ξεκινήσει την προσπάθειά του από τον 2ο γύρο, δίνοντας τα παιχνίδια του στις 23 και 30 Ιουλίου.

Ο Παναθηναϊκός θα μπει στην κλήρωση -που θα πραγματοποιηθεί στις 15:00- ως ισχυρός κι ως εκ τούτου θα αποφύγει αρκετούς δυνατούς αντιπάλους.

Μεταξύ των υποψήφιων αντιπάλων βρίσκονται οι: Πανεβέζις, Νέφτσι, Μάδεργουελ, Ντουνάισκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαραζντίν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Πολίσια Ζίτομιρ, Τσερκάσι, Κόπερ, Μπράβο, Ζίμπρου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΚΚΑ 1948 Σόφιας, Σέλμπουρν, Ντουκάτζινι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Ακόμη στους υποψήφιους αντιπάλους θα προστεθούν και οι ομάδες που θα προκριθούν από τον 1ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.