Ιστορικά νούμερα τηλεθέασης στο Game 5 των Σπερς - Νικς

Η κατάκτηση του τίτλου από τους Νικς απέναντι στους Σπερς σημείωσε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης, με το Game 5 να γίνεται το πιο δημοφιλές από το 1998.

Oι Νικς επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ έπειτα από 53 χρόνια προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμό στον κόσμο τους. Η ομάδα της Νέας Υόρκης εκτός από την τίτλο σάρωσε και σε επίπεδα τηλεθέασης.

Η νίκη των Νικς με 94-90 επί των Σπερς στο Game 5 των τελικών, που τους χάρισε το πρωτάθλημα, συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 24,5 εκατομμύρια τηλεθεατές στα δίκτυα ABC και ESPN, καταγράφοντας την υψηλότερη τηλεθέαση σε πέμπτο παιχνίδι τελικών από το 1998.

Οι φετινοί τελικοί ολοκληρώθηκαν με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία από τότε που τα ABC και ESPN ανέλαβαν τη μετάδοση των NBA Finals το 2003. Παράλληλα, είναι μόλις η τρίτη φορά από το 1999 που οι τελικοί ξεπερνούν το φράγμα των 20 εκατομμυρίων θεατών κατά μέσο όρο.