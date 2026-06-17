Αστέρας Aktor: Πρώτη κίνηση μέσω Μεξικού – Απέκτησε τον Τζόρνταν Σίλβα

Ο πρώην στόπερ του ΟΦΗ Τζόρνταν Σίλβα μετακομίζει στον Αστέρα Aktor, με τη μεταγραφή να ανακοινώνεται από την Κογιότς Τλαξτσάλα!

Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας Aktor, η οποία ανακοινώθηκε στο… Μεξικό. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον πρώην κεντρικό αμυντικό του ΟΦΗ Τζόρνταν Σίλβα, που αγωνιζόταν στην Κογιότς Τλαξτσάλα. Ο μεξικανικός σύλλογος αποχαιρέτισε τον 31χρονο στόπερ, αποκαλύπτοντας πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι η Τρίπολη.

Η κίνηση αυτή έχει την υπογραφή του Σάββα Τσαμπούρη, που γνωρίζει καλά τον παίκτη από τον ΟΦΗ, με τη φανέλα του οποίου είχε σκοράρει κόντρα στον Αστέρα, στον ημιτελικό του Κυπέλλου το 2025.

Τη σεζόν 2024-25 είχε με τον ΟΦΗ 28 συμμετοχές κι ένα γκολ και ο λόγος που έφυγε από την Κρήτη το περασμένο καλοκαίρι ήταν οικογενειακός. Ωστόσο αυτό φαίνεται πως ξεπεράστηκε και θα επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό των Αρκάδων.

Η ανακοίνωση της Κογιότς Τλαξτσάλα:

«Προς τους φιλάθλους μας και τα μέσα ενημέρωσης:

Σας ενημερώνουμε ότι ο αμυντικός και αρχηγός μας, Τζόρνταν Σίλβα, θα συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα στο εξωτερικό, στην ομάδα Αστέρας Τρίπολης της Ελλάδας.

Στους Κογιότς μας γεμίζει με υπερηφάνεια να βλέπουμε πώς οι ποδοσφαιριστές μας πετυχαίνουν νέους στόχους και εκπληρώνουν σημαντικά όνειρα στην πορεία τους. Σε κάθε στιγμή του προσφέραμε την απαραίτητη υποστήριξη, δουλεύοντας χέρι-χέρι ως σύλλογος και παίκτης, ώστε αυτή η νέα ευκαιρία στην καριέρα του να γίνει πραγματικότητα.

Ο Τζόρνταν αφήνει ένα μεγάλο αποτύπωμα στον σύλλογό μας, όχι μόνο για την προσφορά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και γιατί εκπροσώπησε με υπερηφάνεια το περιβραχιόνιο του αρχηγού και τις αξίες της ομάδας μας.

Αυτή η μεταγραφή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να αποτελούμε μια πλατφόρμα για ταλέντα, έναν χώρο όπου οι ποδοσφαιριστές μπορούν να εξελιχθούν, να αγωνιστούν και να ανοίξουν νέους δρόμους εντός και εκτός Μεξικού.

Του ευχόμαστε τη μεγαλύτερη επιτυχία στον Τζόρνταν σε αυτό το νέο στάδιο. Γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσει να τα δίνει όλα στο γήπεδο και να κρατά ψηλά το όνομα των Κογιότς».