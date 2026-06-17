Αγρότες: Ξεκινούν νέο... χορό κινητοποιήσεων - Ορατό το ενδεχόμενο για «θερμό» καλοκαίρι

Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη θερμαίνονται και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ξεκινούν το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου.

Ορατό είναι το ενδεχόμενο να ζήσει η χώρα ένα θερμό καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν επιλύθηκαν τα βασικά τους αιτήματα, ούτε καν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης μετά τον πολυήμερο αγώνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με το ενδεχόμενο να κλείνουν δρόμοι συμβολικά ή και για μεγάλο χρονικό διάστημα να φαντάζει ως ιδιαίτερα πιθανό.

Οι μηχανές των τρακτέρ ήδη θερμαίνονται, με το «χορό» των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα να ξεκινάει το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου, μετά την απόφαση που έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι κινητοποιήσεις του τριημέρου θα έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, με τους αγρότες σε κάθε περιοχή να αποφασίζουν τη μορφή τους αλλά και την ημέρα καθώς και τις ώρες που αυτές θα γίνουν. Τα πιθανότερα σενάρια είναι οι αγρότες να βγουν στο εθνικό οδικό δίκτυο ή σε μικρότερους δρόμους με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα και σε κάποιες περιοχές να κλείσουν συμβολικά το οδόστρωμα. Επίσης, είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν και συλλαλητήρια σε πρωτεύουσες νομών.

«Βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση, από αυτήν που βρισκόμασταν το χειμώνα, όταν κάναμε τις πολυήμερες κινητοποιήσεις. Κανένας από μας δε διαθέτει ρευστότητα, από τη στιγμή που δεν έγιναν σωστά οι πληρωμές. Σε όλους τους αγρότες χρωστάνε χρήματα και δεν έδωσαν, ούτε καν αυτά που υποσχέθηκαν το χειμώνα. Με διάφορα τερτίπια κόβουν αγρότες από τις επιδοτήσεις, από αυτές που δικαιούμαστε. Περιμένουμε να δούμε στο τέλος Ιουνίου, αν η κυβέρνηση θα είναι συνεπής σε αυτά που δικαιούμαστε», λέει στο ethnos.gr το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Νομού Καρδίτσας, Χρήστος Τζέλλας.

«Στα ύψη το κόστος παραγωγής»

Κατά τον ίδιο, το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη, με αποτέλεσμα οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα να μην μπορούν να σηκώσουν το κόστος. Παράλληλα, σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αγροτών δεν έχει επιστραφεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Τζέλλας, από τους περίπου 280.000 δικαιούχους αγρότες, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης έχει επιστραφεί σε περίπου 100.000 άτομα, όταν πέρυσι έλαβαν την επιστροφή 140.000 αγρότες.

«Η τιμή του πετρελαίου έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Όλοι μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη φτώχια και διακατεχόμαστε από αγανάκτηση και οργή. Ζούμε την ερημοποίηση της υπαίθρου και πηγαίνουμε σε δίκες αγροτών, όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές γίνονται χωρίς προηγούμενη ολοκληρωμένη ανακριτική διαδικασία. Πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα και να μη μένει μόνο σε επικοινωνιακού τύπου υποσχέσεις, όπως κάνει μέχρι σήμερα. Οι κινητοποιήσεις του τριημέρου αποτελούν τη συνέχιση του αγώνα που κάναμε τον χειμώνα. Όλος ο κόσμος έχει καταλάβει την πραγματικότητα και γι' αυτό μας στηρίζουν όλοι οι φορείς της υπαίθρου. Αν στο τέλος Ιουνίου οι καταβολές των χρημάτων δεν είναι σωστές, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, θα βγούμε όλοι στους δρόμους και θα έχουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων», τονίζει ο κ. Τζέλλας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Νομού Καρδίτσας στρέφεται και σε βάρος των συμφωνιών που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για προμήθεια αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, για τις οποίες υποστηρίζει ότι αποτελούν «βόμβα» για την υγεία των καταναλωτών.

«Δεν ενδιαφέρονται καθόλου, για το τι θα τρώμε και αν αυτό είναι υγιές. Κάνουν συμφωνίες για αγροτικά προϊόντα, χωρίς να ενδιαφέρονται καθόλου για την υγεία μας. Βγάζουμε κραυγή αγωνίας», σημειώνει ο κ. Τζέλλας.

Νέα Μάλγαρα: Μέσα στην εβδομάδα αποφασίζουν οι αγρότες

Την ήδη ειλημμένη απόφαση των αγροτών στα Νέα Μάλγαρα να συνταχθούν με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις το διάστημα 23-25 Ιουνίου, επισημαίνει στο ethnos.gr ο εκπρόσωπός τους, Κώστας Ανεστίδης. Όπως λέει, η απόφαση για τη μορφή που θα έχουν οι κινητοποιήσεις, θα ληφθεί από γενική συνέλευση των αγροτών των Νέων Μαλγάρων, η οποία θα γίνει μέσα στην εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε μέσα στο θέρος, αλωνίζουμε τα σιτάρια, ποτίζουμε τα βαμβάκια αλλά είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αφού τα αιτήματά μας δεν ικανοποιήθηκαν και τα προβλήματά μας δεν επιλύθηκαν. Οι πληρωμές για τις επιδοτήσεις δεν έγιναν σωστά και χωρίς να διευκρινίσουν το λόγο, μας πήρανε την προηγούμενη εβδομάδα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα για το 2023. Τα πήρανε από όλους, χωρίς να διευκρινίσουν για ποια χωράφια πρόκειται, ώστε να υποβάλουμε ενστάσεις», λέει στο ethnos.gr ο κ. Ανεστίδης.

Πηγή: ethnos.gr