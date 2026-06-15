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Στο σημερινό Center Fox o κουπάτος Ολυμπιακός, οι... μπουνιές & ο Ζοτς, ο χαμός με Σπανούλη και το μεταγραφικό σπριντ του Παναθηναϊκού

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο των τελικών με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό, το θέμα Ζοτς στον Παναθηναϊκό, το χαμό με Σπανούλη στον Άρη, αλλά και όλες οι εξελίξεις στα μεταγραφικά του Big-4.
Στο σημερινό Center Fox o κουπάτος Ολυμπιακός, οι... μπουνιές & ο Ζοτς, ο χαμός με Σπανούλη και το μεταγραφικό σπριντ του Παναθηναϊκού