Στο σημερινό Center Fox o κουπάτος Ολυμπιακός, οι... μπουνιές & ο Ζοτς, ο χαμός με Σπανούλη και το μεταγραφικό σπριντ του Παναθηναϊκού

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο των τελικών με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό, το θέμα Ζοτς στον Παναθηναϊκό, το χαμό με Σπανούλη στον Άρη, αλλά και όλες οι εξελίξεις στα μεταγραφικά του Big-4.