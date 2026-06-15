Η FIFA έβαλε «φρένο» στις πολιτικές τοποθετήσεις της εθνικής Ιράν

Οι αξιωματούχοι της FIFA ζήτησαν από τους εκπροσώπους της εθνικής Ιράν να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε αγωνιστικά ζητήματα ενόψει της πρεμιέρας με τη Νέα Ζηλανδία.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα προετοιμάζεται η εθνική Ιράν για την πρώτη της αναμέτρηση στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματούχοι της FIFA έθεσαν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης Τύπου, ζητώντας από δημοσιογράφους και εκπροσώπους της ομάδας να περιοριστούν σε αμιγώς ποδοσφαιρικά θέματα.

Η οδηγία αφορούσε τόσο τον ομοσπονδιακό τεχνικό Αμίρ Γκαλενοέι όσο και τον αρχηγό της ομάδας και επιθετικό του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι. Στόχος της FIFA ήταν να διατηρηθεί η προσοχή στο αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης, αποφεύγοντας συζητήσεις που θα μπορούσαν να μεταφέρουν την ένταση των διεθνών εξελίξεων στο περιβάλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρά το σχετικό πλαίσιο, ο Ταρέμι αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη διοργάνωση, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι εξελίξεις στο γενικότερο κλίμα του τουρνουά.

Ο 33χρονος επιθετικός δήλωσε: «Αυτού του είδους η ένταση υπονομεύει αυτή τη χαρά και υπονομεύει το μήνυμα της FIFA και του λαού μας, το οποίο αφορά το ποδόσφαιρο και την επίτευξη της ειρήνης. Πιστεύω ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είχε μια καλύτερη ατμόσφαιρα από αυτή που έχει, και ελπίζω στο μέλλον να είναι καλύτερα για όλους τους φιλάθλους, όποιον κι αν υποστηρίζουν.

Δεν είναι μόνο το Ιράν που έχει επηρεαστεί, έχουν επηρεαστεί κι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των διαιτητών. Γνωρίζω ότι αρκετές χώρες είχαν προβλήματα με τις βίζες και αλλαγές στα προπονητικά τους κέντρα. Το συναίσθημα, η αίσθηση που έχουν πάντα οι άνθρωποι όταν ανυπομονούν για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν είχαν το ίδιο συναίσθημα».

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