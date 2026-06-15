Οι Ιάπωνες φίλαθλοι το έκαναν ξανά: Καθάρισαν το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα με την Ολλανδία! (vid)

Μεγάλο... respect στους Ιάπωνες γι' ακόμη μία φορά!

Οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας δεν ξεχώρισαν μόνο για τη στήριξή τους στην εθνική ομάδα στο Μουντιάλ 2026, αλλά και για μια συνήθεια που έχει κερδίσει τον σεβασμό της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Μετά τη λήξη κάθε αγώνα, φροντίζουν να συλλέγουν τα απορρίμματά τους και να παραδίδουν καθαρό το τμήμα της εξέδρας όπου βρέθηκαν.

Η συγκεκριμένη πρακτική τράβηξε την προσοχή της FIFA, η οποία δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας το παράδειγμα που δίνουν οι Ιάπωνες οπαδοί στις εξέδρες των γηπέδων.

Η εικόνα αυτή εμφανίστηκε ξανά μετά την αναμέτρηση με την Ολλανδία, όπου η Ιαπωνία απέσπασε ισοπαλία 2-2 χάρη στο γκολ του Νταΐτσι Καμάντα λίγο πριν από το φινάλε. Παρά τη χαρά για το αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι δεν παρέλειψαν να ακολουθήσουν την παράδοσή τους, μαζεύοντας σκουπίδια και τακτοποιώντας τον χώρο τους.

Όπως εξήγησε μία νεαρή υποστηρίκτρια της ομάδας, η συνήθεια αυτή πηγάζει από τις αξίες που διδάσκονται από μικρή ηλικία. Σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί έκφραση σεβασμού προς τους αθλητές, τους υπόλοιπους θεατές και το ίδιο το γήπεδο, ενώ δείχνει την εκτίμηση που νιώθουν για τη φιλοξενία που τους προσφέρεται.

Για τους Ιάπωνες, η αποχώρηση από έναν χώρο αφήνοντάς τον καθαρό θεωρείται αυτονόητη πράξη υπευθυνότητας και ευγένειας.

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