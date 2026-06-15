To πρόγραμμα των τελικών της ACB: Πρεμιέρα στην Roig Arena

Η Liga Endesa ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρτσελόνα. Πρεμιέρα στις 18/6.

Βαλένθια και Μπαρτσελόνα κλείδωσαν την συμμετοχή τους στους τελικούς του Ισπανικού πρωταθλήματος με τη Liga Endesa να ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα των αναμετρήσεων. Η πρεμιέρα των τελικών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/6 στη «Roig Arena», με τις «νυχτερίδες» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες.



Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών στην Liga Endesa

Game 1: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (18/6, 21:00)

Game 2: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (20/6, 21:00)

Game 3: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (22/6, 21:00)

Game 4: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (24/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (27/6, 21:00 - αν χρειαστεί)