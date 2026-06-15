To πρόγραμμα των τελικών της ACB: Πρεμιέρα στην Roig Arena

Βαλένθια και Μπαρτσελόνα κλείδωσαν την συμμετοχή τους στους τελικούς του Ισπανικού πρωταθλήματος με τη Liga Endesa να ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα των αναμετρήσεων. Η πρεμιέρα των τελικών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/6 στη «Roig Arena», με τις «νυχτερίδες» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών στην Liga Endesa
Game 1: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (18/6, 21:00)
Game 2: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (20/6, 21:00)
Game 3: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (22/6, 21:00)
Game 4: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (24/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
Game 5: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (27/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
🏆 ¡NO VA MÁS!— Liga Endesa (@ACBCOM) June 14, 2026
¡TENEMOS 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 DEL #PlayoffLigaEndesa!@valenciabasket y @FCBbasket, uno de ellos se convertirá en CAMPEÓN de la #LigaEndesa 2025-26.
📆 Este jueves 18 a las 20.00h, la primera de las batallas en el Roig Arena. pic.twitter.com/HFhYUg9tq2