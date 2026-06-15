Τέλος καριέρας για τον Ντούμπλιεβιτς, η Βαλένθια αποσύρει τη φανέλα του

Ο δύο φορές πρωταθλητής EuroCup και θρύλος της Βαλένθια έδωσε τέλος σε μια λαμπρή καριέρα.

Ο Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς στα 34 του ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, έχοντας υπηρετήσει τη Βαλένθια για 11 χρόνια (2012-23), ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη Σαραγόσα. Η Βαλένθια ανακοίνωσε πως η φανέλα με το Νο. 14 που φορούσε θα αποσυρθεί στη Roig Arena και ένα από τα γήπεδα της L'Alqueria del Basket θα φέρει το όνομά του.

Ο Μαυροβούνιος σέντερ αποχωρεί ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση με 1.613 πόντους. Κατατάσσεται επίσης δεύτερος σε ριμπάουντ (764) και αξιολόγηση (1.935), και τέταρτος σε εύστοχες βολές (327).

Ξεκίνησε την καριέρα του στο EuroCup με την Μπούντούτσνοστ τη σεζόν 2010-11 και ανακηρύχθηκε «Ανερχόμενος Αστέρας» την επόμενη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 11,5 πόντους και 5,5 ριμπάουντ. Εντάχθηκε στη Βαλένθια το 2012, όπου πέρασε 11 σεζόν και έγινε θρύλος του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ντούμπλιεβιτς βρέθηκε δύο φορές στην καλύτερη πεντάδα του EuroCup (2016–17, 2018–19), επιλέχθηκε τρεις φορές στη δεύτερη ομάδα του EuroCup και αναδείχθηκε MVP του Top 16 το 2018–19. Σε 138 αγώνες του EuroCup, είχε μέσο όρο 11,7 πόντους και 5,5 ριμπάουντ.

Ο Ντούμπλιεβιτς οδήγησε τη Βαλένθια στην κατάκτηση του EuroCup το 2014 και το 2019.

Σε εγχώριο επίπεδο, βοήθησε τη Βαλένθια να κατακτήσει το Ισπανικό Πρωτάθλημα το 2017, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP των τελικών, και ήταν δύο φορές στην πρώτη πεντάδα της Liga Endesa. Αγαπημένος των οπαδών σε όλη την καριέρα του, ο Ντούμπλιεβιτς συχνά αυτοαποκαλούνταν «Βαλενθιανός που γεννήθηκε στο Νίκσιτς».

Έπαιξε επίσης πέντε σεζόν στη EuroLeague με τη Βαλένθια, έχοντας μέσο όρο 11,9 πόντους και 5,4 ριμπάουντ σε 114 αγώνες, και κέρδισε τρεις φορές τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής.

Νωρίτερα, είχε κερδίσει δύο συνεχόμενα νταμπλ πρωταθλήματος και κυπέλλου Μαυροβουνίου με την Μπούντουτσνοστ και ήταν βασικός παίκτης της εθνικής ομάδας του Μαυροβουνίου. Είχε επίσης αγωνιστικές περιόδους με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και τη Σαραγόσα.