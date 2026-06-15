Ολυμπιακός: Εξετάζει Σμαΐλοβιτς για το κέντρο της άμυνας

Η περίπτωση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς βρίσκεται στα υπόψη του Ολυμπιακού για τη θέση του στόπερ.

Ο Ολυμπιακός κινείται για την ενίσχυση της άμυνας και εκτός από την περίπτωση του Μαρμόλ της Λας Πάλμας, εξετάζει και τη περίπτωση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Ο 22χρονος στόπερ της Σάντεφιορντ είναι γεννημένος στη Σουηδία, με ρίζες από τη Βοσνία, όπως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Έχει ύψος 1,91μ. και είναι δεξιοπόδαρος, ενώ με τη Σάντεφιορντ μετρά 39 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ σε 14 μήνες.

Το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 3 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, την περίπτωση ακολουθούν αρκετές ομάδες, καθώς τον μπλέκουν σε σενάρια με τις Σέλτικ, Μπόντο Γκλιμτ, Φέγενορντ και Τουλούζ.

