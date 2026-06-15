Σάλος με τη χειρονομία του Αυστραλού VARίστα στο Γερμανία-Κουρασάο (vid)

Η χειρονομία που έκανε ο Αυστραλός Σον Έβανς, επόπτης VAR, πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της Γερμανίας με το Κουρασάο προκάλεσε ερωτήματα και ποικίλες εξηγήσεις.

Στο πλάνο από την αίθουσα VAR πριν από την σέντρα του αγώνα Γερμανία-Κουρασάο ο Αυστραλός Σον Έβανς κάνει μια χειρονομία που καταγράφηκε από την κάμερα. Ο αντίχειρας και ο δείκτης ενώνονταν, ενώ τα υπόλοιπα δάχτυλα ήταν τεντωμένα. Ο διαιτητής, χαμογελώντας διατήρησε τη χειρονομία για περίπου οκτώ δευτερόλεπτα και στη συνέχεια γύρισε την πλάτη του.

«Όταν ξέρεις ότι σε δείχνουν οι κάμερες... σταμάτα να κάνεις τον χαζό και να κάνεις χειρονομίες», σχολίασε ο πρώην Ισπανός διαιτητής Εντουάρδο Ιτουράλδε Γκονθάλεθ κατά τη μετάδοση του αγώνα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER.

Australian Shaun Evans just pulled the move of all moves from the VAR room at the World Cup pic.twitter.com/0HK0dWrE11 — Matt Vandenberg (@M1D3V) June 15, 2026

Τι όμως σημαίνει αυτή η χειρονομία του Αυστραλού; Η εικόνα έγινε viral, με πολλούς χρήστες να τον κατηγορούν ότι έκανε μια χειρονομία που συνδέεται με τη λευκή υπεροχή. Σύμφωνα με την Αντι-Δυσφημιστική Λίγκα (ADL), λευκοί υπερασπιστές της φυλετικής ανωτερότητας έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοια χειρονομία για να εκφράσουν την ιδεολογία τους.

Άλλοι αναφέρουν ότι είναι μέρος του λεγόμενου «παιχνιδιού του κύκλου», στο οποίο κάποιος προσπαθεί να κάνει τους άλλους να κοιτάξουν μια χειρονομία παρόμοια με το σήμα «OK», όταν αυτή γίνεται κάτω από το ύψος της μέσης.

Η αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στα social media, με τη FIFA πάντως να προτίθεται να διερευνήσει το περιστατικό.

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