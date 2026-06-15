Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: Περιοχή με μεγάλο δυναμικό, ας περιμένουμε να δούμε πώς βαίνει η ακολουθία

Για τον σεισμό των 5,1 βαθμών στην περιοχή της Μεθώνης, ο οποίος έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας, μίλησε σήμερα στο ΕΡΤnews, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος τόνισε ότι σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνοί στην ευρύτερη περιοχή.

Ερωτηθείς αν αυτός ο σεισμός του προκαλεί ανησυχία είπε αρχικά ότι η περιοχή που σημειώθηκε ο σεισμός «είναι μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό», η οποία «έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς» τονίζοντας στη συνέχεια ότι πρέπει να περιμένουμε τα πρώτα τουλάχιστον 24ωρα, για να δούμε πώς βαίνει η ακολουθία.

«Είχαμε τον τελευταίο σεισμό, βέβαια ήταν λίγο νοτιότερα, το 2008, στις 14 Φεβρουαρίου και ήταν βαθύτερα από αυτόν. Επίσης, υπήρχε και κάποιο άλλο μεγάλο σεισμικό γεγονός πολύ ισχυρός σεισμός το 1947», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Από εκεί και πέρα τώρα ο μηχανισμός που βλέπουμε είναι σε πλήρη συμφωνία με το τεκτονικό καθεστώς της περιοχής. Η περιοχή γειτνιάζει με την περιοχή, με το όριο των λίθοσφαιρικών πλακών. Το δυναμικό είναι μεγάλο. Καλό είναι να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με αυτές τις περιοχές που είναι με αυτό το καθεστώς. Το σύνηθες είναι να πάει καλά. Ας περιμένουμε τα πρώτα τουλάχιστον 24ωρα να δούμε πως βαίνει η ακολουθία», συμπλήρωσε.

«Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι που να μην γνωρίζουμε για την περιοχή. Γνωρίζουμε το τεκτονικό καθεστώς είναι καλά καλυμμένη από σεισμό εδάφους, από τις καλύτερα καλυμμένες περιοχές», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Πύλου Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή κάτι το οποίο να είναι επώδυνο.

Είπε ότι ήταν πραγματικά ένας πολύ «έντονος» και «ισχυρός» σεισμός.

«Εγώ ήμουν στην περιοχή και μάλιστα κοντά στο επίκεντρο. Οι υποδομές άντεξαν Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ξεπερνάμε ανώδυνα αυτό το χτύπημα του Εγκέλαδου. Υπάρχει ηρεμία στον κόσμο. Όλα καλά», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr