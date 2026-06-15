Καλαμάτα: Λεντέσμα και Βασίλιεβιτς για τον «άσο»

Για δύο τερματοφύλακες θα κινηθεί η Καλαμάτα, μιας και Γκέλιος, Καλογεράκης δεν υπολογίζονται για τη νέα σεζόν.

Πρώτοι στη λίστα της «Μαύρης Θύελλας» για τη θέση ένα φαίνεται πως είναι ο 29χρονος Αργεντινός Μάρκος Λεντέσμα και ο επίσης 29χρονος Σέρβος Νίκολα Βασίλιεβιτς.

Ο Λεντέσμα ανήκει στη Ντιφένσα και έχει 161 παρουσίες σε διάφορες διοργανώσεις στη χώρα του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έχοντας παίξει σε Κίλμες, Πλατένσε, Σεντράλ Κόρδοβα, Γιμνάσια και Μπαράχα. Η Καλαμάτα προσπαθεί να τον αποκτήσει, έστω και με τη μορφή δανεισμού.

Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Σέρβος Βασίλιεβιτς, ο οποιος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ραντνίτσκι Νις. Έπαιξε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου και πήρε μεταγραφή για τον Ερυθρό Αστέρα. Ακόμα έχει παίξει στις Προλετέρ, Νάπρεντακ, Ράντνικ, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη Γιαβόρ. Είναι στις επιλογές του εκλέκτορα της εθνικής Σερβίας χωρίς όμως συμμετοχές ακόμα σε αυτή.