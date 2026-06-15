Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα (15.06.2026), με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Δευτέρα (15.06.2026) θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.