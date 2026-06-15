Με επιβλητικό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Group F η Σουηδία, που διέλυσε την Τυνησία με 5-1 πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση.

Οι Σουηδοί έδειξαν τις διαθέσεις τους με το... καλημέρα, αφού στο 7ο λεπτό ο Γιασίν Αγιάρι σημείωσε ένα υπέροχο γκολ, το οποίο όμως δεν πανηγύρισε δείχνοντας σεβασμό στην χώρα καταγωγής του πατέρα του.

Στο 30ο λεπτό η Σουηδία διπλασίασε το προβάδισμά της, με τον Βίκτορ Γκιόκερες να βγάζει την ασίστ στον Αλεξάντερ Ίσακ, με τον επιθετικό της Λίβερπουλ, να διαμορφώνει το 2-0 υπέρ των Σκανδιναβών.

Η Τυνησία μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 43ο λεπτό, με τον Ρεκίκ να εκμεταλλεύεται το μαγικό πόδι του Χάνιμπαλ Μεϊμπρί, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ωραία γυριστή κεφαλιά, μειώνοντας σε 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Σουηδοί ήταν καταιγιστικοί, με τον Βίκτορ Γκιόκερες στο 59' να εκμεταλλεύεται την κακή λειτουργεία της άμυνας των Τυνήσιων για να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Στο 84ο λεπτό ο Σβάνμπεργκ μετρώντας λίγα δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-1, σε μια φάση που χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να μετρήσεις, αφού αρχικά ο σκόρερ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης των Σουηδών, μπήκε στις καθυστερήσεις, με τον Αγιάρι να σκοράρει ακόμη ένα υπέροχο γκολ, πανηγυρίζοντάς το αυτή τη φορά, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο ματς.

Έτσι, η Σουηδία ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο της υποχρεώσεις της στο Mundial παίρνοντας κεφάλι στο Group F, μετά και το ισόπαλο 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία.

Οι συνθέσεις

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Λίντελοφ, Χιέν, Λάγκερμπιέλκε, Γκούντμουνσον (65′ Στρουντ), Αγιάρι, Κάλστρομ (84′ Σβάνμπεργκ), Μπέρνχαρντσον (90’+1′ Σβένσον), Νίγκρεν (65′ Μπέργκβαλ), Ίσακ (90’+1′ Ελάνγκα), Γιόκερες

Τυνησία (Σαμρί Λαμουσί): Σαμάκ, Άμπντι, Μπεν Χαμίντα, Τάλμπι, Ρέκικ, Βαλερί (72′ Μπελχαντζ), Μεϊμπρί, Σκίρι (72′ Αχούρι), Κεντίρα (83′ Γκάμπρι), Σάαντ (72′ Τουνεκτί), Σλιμανί (83′ Σαουάτ).

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€