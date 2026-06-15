Κατρακυλούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση συμφωνίας που ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ

Το «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου, με την ανακοίνωση της συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που περιλαμβάνει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 4% τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 4,08 δολάρια, ή 4,7%, στα 83,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 80,53 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,35 δολαρίων, ή 5,1%.

Η νέα υποχώρηση ακολουθεί την πτώση άνω του 3% της Παρασκευής.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, η χώρα του οποίου έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό «χωρίς διόδια» και ότι θα τερματιστεί επίσης ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι το σχέδιο συμφωνίας προέβλεπε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ εντός 30 ημερών, σύμφωνα με ιρανικές ρυθμίσεις.

Πηγή: newsbomb.gr