«Εποχή Σπανούλη» στον Άρη Betsson: Σήμερα η επίσημη παρουσίαση μαζί με τον Σιάο

Μετά τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν χιλιάδες φίλοι του Άρη Betsson στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάζεται σήμερα και επίσημα ως ο νέος προπονητής των «κιτρινόμαυρων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα Τύπου «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου, όπου ο 43χρονος τεχνικός θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως head coach του Άρη. Ο Σπανούλης αναμένεται να αναφερθεί στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή της ομάδας, αλλά και στο αγωνιστικό πλάνο, το όραμα και τους στόχους που θέτει για τη νέα εποχή του συλλόγου.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος φτάνει το πρωί στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να παραθέσει τις δικές του σκέψεις για το μέλλον της ομάδας.

Πριν από την παρουσίαση του νέου προπονητή, η διοίκηση της ΚΑΕ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, κάνοντας τον απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά και παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στις εξελίξεις γύρω από το γηπεδικό ζήτημα και το μέλλον του Αλεξανδρείου.

Οι Χάρης Παπαγεωργίου, Αγαπητός Διακογιάννης, Βύρων Αντωνιάδης και ο general manager της ΚΑΕ, Νίκος Ζήσης, θα τοποθετηθούν για όλα τα ανοιχτά θέματα του συλλόγου, πριν περάσουν τη σκυτάλη στον Βασίλη Σπανούλη για την πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως προπονητής του Άρη.