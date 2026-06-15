Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: Γυρίσαμε στο σπίτι μας, είναι όλα πολύ καλά - Θαύμα που επανήλθε σε 2 μήνες

Για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε για πρώτη φορά σε συνέντευξή της η Τίνα Μεσσαροπούλου στον Alpha και την εκπομπή «Happy Day».

«Είναι μέρα χαράς σήμερα. Όλα καλά, δόξα το Θεό, γυρίσαμε στο σπίτι μας, είναι όλα πάρα πολύ καλά», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή αγκαλιάζοντας τους συνεργάτες της μετά από 2 μήνες. «Δεν το είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν δίπλα μας», σημείωσε.

Όπως διηγήθηκε: «Ήταν πολύ δύσκολα, πολλές φορές εγώ η ίδια δεν συνειδητοποιούσα πόσο δύσκολα ήταν. Εγώ από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, και έμπαινα πολύ συχνά, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια, δεν αισθανόμουν θλίψη. Παρά το γεγονός ότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι για ψήγμα ελπίδας, θα πρέπει πρώτα να περάσουν 20 μέρες, εγώ έμπαινα μέσα και ήμουν σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Το ένστικτό μου με βοήθησε από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία και ποτέ δεν με διέψευσε. Και μας βοήθησε και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά».

Όπως σημείωσε «πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα 11 η ώρα το βράδυ και πολλές φορές αναγκαζόμουν να φεύγω νωρίτερα γιατί υπήρχαν άνθρωποι που καθόντουσαν μαζί μου φίλοι μας, συνεργάτες του Γιώργου».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και σημείωσε πως «εμένα η ψυχοθεραπεία μου όλο αυτό το διάστημα ήτα το να έρχομαι σε επαφή με κόσμο, με ανθρώπους, πέρα από τους δικούς μου. Με βοηθούσε να μιλάω με συγγενείς άλλων ανθρώπων που πέρναγαν τον ίδιο Γολγοθά, που είχαν ανθρώπους στη ΜΕΘ. Εγώ έκανα παράλληλα την ψυχοθεραπεύτρια του εαυτού μου αλλά και την ψυχοθεραπεύτρια πολλές φορές και των υπολοίπων».

Συνέχισε λέγοντας πως «το θαύμα έγινε 2 Μαΐου όταν άνοιξε τα μάτια του». «Το μεσημέρι ήρθε ο πρωθυπουργός να τον επισκεφτεί και εκεί που είχαν έρθει οι γιατροί να τον δουν άρχισε και χαμογελούσε και ξαφνικά άρχισε να τα κάνει όλα».

Στη Γερμανία ανέφερε πως πήγαν για «ένα κομμάτι της αποκατάστασης και επειδή τα πράγματα εξελίχτηκαν πάρα πολύ καλά και δεν είχε κάτι άλλο να μας προσφέρει η Γερμανία, αποφασίσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα όπου εδώ έγινε εξαιρετική δουλειά». «Σαν την Ελλάδα πουθενά. Μπορεί να υπολειπόμαστε σε διάφορα πράγματα, εννοώ σε προσωπικό, αλλά η ανθρωπιά που βλέπεις και το φιλότιμο του Έλληνα, είτε γιατρού είτε νοσηλευτή, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πουθενά».

Από χτες είναι όλοι μαζί στο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους. «Το να επανέλθει ο Γιώργος μέσα σε 2 μήνες ήταν ένα θαύμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σπίτι μας, είμαστε πάρα πολύ καλά».

Για το τι έγινε και κατέρρευσε ο κ. Μυλωνάκης, η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε πως «το προηγούμενο βράδυ είχαμε μία συζήτηση. Επί 13 χρόνια ήταν δίπλα στον πρόεδρο, επί 13 χρόνια ζει στο κόκκινο. Ήταν εξαντλητικό, συν το ότι ήταν ένα διάστημα πολύ ζόρικο. Για τις επιθέσεις που δεχόταν έλεγε ‘’δεν μπορεί να μου προσάπτουν κάτι’’. Έλεγε μέσα του ‘’μα είναι δυνατόν να με μπλέκουν με μία τέτοια ιστορία τι θα πουν τα παιδιά μου και πού αλλού μπορεί να φτάσει μία τέτοια ιστορία, μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν το όνομα, το τηλέφωνό σου, και να λιώσουν τη φωνή σου’’. Αυτό είναι που τον είχε στεναχωρήσει».



Πηγή: skai.gr