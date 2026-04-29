Οι Νικς απέχουν μια νίκη από τα ημιτελικά της Ανατολής

Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν τους Ατλάντα Χοκς με 126-97, έκαναν το 3-2 στη σειρά και χρειάζονται μια νίκη για να προκριθούν στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν... αφηνιασμένοι στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 35-22, ενώ έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 16 πόντων (64-48).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Νικς συνέχισαν με τον ίδιο τρόπο και δεν επέτρεψαν στους Χοκς σε κανένα σημείο να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης, με τους γηπεδούχους να φτάνουν με άνεση στη νίκη.

Έτσι, οι Νικς έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον απέχουν μια νίκη μακριά από τα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας, με το Game 6 να μεταφέρεται στην έδρα των Ατλάντα Χοκς.

O Τζέιλεν Μπράνσον με 39 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

