Ενρίκε: «Δεν έχω ξαναζήσει αγώνα με τέτοια ένταση, όλοι έμειναν χαρούμενοι»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε μιλώντας για την μυθική ματσάρα με την Μπάγερν, για τα ημιτελικά του Champions League, ανέφερε ότι δεν έχει ξαναζήσει αναμέτρηση με τόση ένταση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω πως και οι δύο ομάδες έδειξαν το ποιόν τους. Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Ως προπονητής, δεν έχω ξαναζήσει αγώνα με τέτοια ένταση, με τέτοια θέληση για τη νίκη.

Πιστεύω πως όλοι οι οπαδοί, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα υποστηρίζουν, έμειναν χαρούμενοι που είδαν αυτό το θέαμα. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και σε όλους τους παίκτες.

Όταν προηγείσαι με τρία γκολ (5-2), νομίζεις ότι είναι ένα θετικό αποτελέσμα. Ο αντίπαλος πήρε πολλά ρίσκα. Ήταν πολύ δύσκολο και θα είναι εξίσου στον επαναληπτικό αγώνα.

Φυσικά, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε αλλά τώρα πρέπει να το απολαύσουμε. Είναι το τρίτο ματς που χάνουν μες στη σεζόν, είμαστε χαρούμενοι. Αξίζαμε τη νίκη, το ματς ήταν απίστευτο. Αμφότερες ομάδες έδειξαν τον χαρακτήρα τους και το στυλ τους».