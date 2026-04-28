Απίστευτο: Η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου συνέλαβε τον 89χρονο «πιστολέρο» στην Πάτρα!

Στην ομάδα που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα, ο οποίος άνοιξε το πρωί πυρ σε δύο σημεία στην Αθήνα τραυματίζοντας πέντε άτομα, συμμετείχε η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου.

Στη σύλληψη του 89χρονου, ο οποίος άνοιξε το πρωί πυρ σε δύο σημεία στην Αθήνα τραυματίζοντας πέντε άτομα, προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα.

Ο 89χρονος εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ Πάτρας, έχοντας μάλιστα μαζί του 38άρι περίστροφο και μάλιστα στην ομάδα που προχώρησε στη σύλληψή του βρισκόταν και η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου, που υπηρετεί στην Πάτρα και ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας.

Όλα αυτά, μία μέρα πριν η Αντωνίου διευθύνει τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα Πατρών.