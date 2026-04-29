Μαρτίνεθ: «Υπήρξαν καταστάσεις που μπορείς να παραπονεθείς για την διαιτησία - Μου λένε πως ίσως ήταν φάουλ του Γκραντ»

Μετά την ήττα της Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 1 ο Πέδρο Μαρτίνεθ στάθηκε στις λεπτομέρειες που έκριναν το ματς, τονίζοντας πως κάποιες από αυτές δικαιολογούν παράπονα για την διαιτησία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Υποθέτω ότι οι παίκτες πονάνε, κάτι που είναι φυσιολογικό. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον. Προφανώς, είναι οδυνηρό και λυπούμαστε για την ήττα, αλλά η διοργάνωση συνεχίζεται και πρέπει να επικεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα

Μήπως επέβαλαν το παιχνίδι τους; Όχι ιδιαίτερα. Μπορούμε να κοιτάξουμε μόνο τους εαυτούς μας και να πούμε ότι ήμασταν πολύ κακοί και χάσαμε πολλά. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το παιχνίδι ήταν κλειστό και κρίθηκε από μικρές λεπτομέρειες — ένα ριμπάουντ, μια μπάλα που σχεδόν ανακτήθηκε… καταστάσεις όπου μπορεί να παραπονεθείς για τους διαιτητές. Μερικοί μου έλεγαν ότι θα μπορούσε να ήταν φάουλ του Γκραντ στον Μοντέρο πριν την επαναφορά, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Σε παιχνίδια όπως αυτό, με τόσα πολλά να διακυβεύονται, είναι δύσκολο να παίξεις. Όλα είναι physical, με ισχυρές άμυνες, και κάθε ενέργεια είναι δύσκολο να εκτελεστεί. Δεν ξεκινήσαμε καλά, κάτι που δημιούργησε κάποια ανησυχία. Τα σουτ ήταν καλά, αλλά λίγο βιαστικά, και όταν πέφτει το ποσοστό, μπαίνεις σε μια ψυχολογική κρίση. Αλλά ξέρεις ότι αυτά τα παιχνίδια είναι έτσι. Δεν θα σκοράρουμε 110 πόντους. Έχουμε σκοράρει 100 σε πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτά είναι διαφορετικά είδη αγώνων. Σε αυτό το στάδιο, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Φυσικά μπορούμε να βελτιωθούμε, αλλά δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω — μόνο να επικεντρωθούμε σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στον επόμενο αγώνα.

Η άμυνά τους ήταν διαφορετική στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο επιχειρήσαμε πολλά τρίποντα — 23 στα 25 ήταν καλά σουτ, αλλά χωρίς μεγάλη ακρίβεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές στην άμυνα, δεν βρίσκεις τις ίδιες ευκαιρίες. Ένιωσαν επίσης την πίεση από το κοινό και από εμάς, και η απόδοσή τους έπεσε. Εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας, και η ομάδα αξίζει συγχαρητήρια γι’ αυτό. Προσπαθήσαμε και είχαμε την σωστή νοοτροπία.

Αν ρίξουμε 25 τρίποντα, ανάλογα με το πώς μας αμύνονται, συνήθως θα έχουμε καλά σουτ. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, δεν είναι τα σουτ με τα οποία νιώθεις πιο άνετα. Αυτό συμβαίνει όταν παίζεις παιχνίδια αυτού του επιπέδου εναντίον ομάδων αυτού του επιπέδου — δεν νιώθεις άνετα στο παρκέ και γίνεται πιο δύσκολο να σκοράρεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε καλοί σουτέρ ή ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτά τα σουτ. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στο παιχνίδι μας, γνωρίζοντας ότι οι αντίπαλοι παίζουν πολύ καλά και ότι θα είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι το θέμα — να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».