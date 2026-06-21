Η Ιαπωνία ήταν σαρωτική απέναντι στην Τυνησία, επικράτησε με 0-4 και έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, κάνοντας δραματική την τελευταία αγωνιστική που θα κρίνει τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου που οδηγούν σε απευθείας πρόκριση.

Κούρσα για τρεις αποδεικνύεται πως είναι ο έκτος όμιλος του Μουντιάλ, με την Ιαπωνία να παίρνει άνετη νίκη απέναντι στην Τυνησία και να ανεβαίνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με την Ολλανδία στους τέσσερις βαθμούς.

Η ομάδα του Χατζίμε Μοριγιάσου δεν άφησε κανένα περιθώριο και απέκτησε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Μόλις στο 4ο λεπτό, απέκτησε προβάδισμα στο σκορ και άνοιξε τον δρόμο για την ευρεία επικράτηση.

Μετά από εξαιρετική ανάπτυξη, ο Νακαμούρα πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά και έκανε το γύρισμα, με τον Καμάντα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από κοντινή προβολή, κάνοντας το 0-1.

Οι Ιάπωνες δεν άλλαξαν την προσέγγιση στο παιχνίδι τους, έφτασαν αρκετές φορές στην περιοχή της Τυνησίας και έχασαν ορισμένες ευκαιρίες για να διπλασιάσουν τα τέρματα τους.

Τελικά, αυτό συνέβη στο 31', με τον Ουέντα να βρίσκει χώρο έξω από την περιοχή, να δοκιμάζει ένα δυνατό διαγώνιο σουτ και να νικάει τον Ντάμεν για το 0-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ψυχρολουσία ήταν εμφανής στην Τυνησία. Δεν μπόρεσε να βελτιώσει το παιχνίδι της και παραδόθηκε ψυχολογικά στην ανωτερότητα των Ιάπωνων, οι οποίοι εξαργύρωσαν την μεστή εμφάνιση τους με άλλα δύο γκολ.

Μετά από εντυπωσιακή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας από τον Ουέντα, ο Ίτο βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και πέτυχε το 0-3, ενώ ο πρώτος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας με κεφαλιά το τελικό 0-4.

Δεύτερη βαριά ήττα για την Τυνησία, η οποία έχασε οριστικά τις ελπίδες της για πρόκριση, ενώ από την μεριά της, η Ιαπωνία κρατάει την τύχη στα χέρια της, με τα πάντα να κρίνονται στην τελευταία αγωνιστική και το παιχνίδι απέναντι στην Σουηδία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Τυνησία (Ρενάρ): Νταχμέν, Αμπντί (90+1′ Ασουρί), Ταλμπί, Ρεκίκ, Μπρον (46′ Χαμίντα), Βάλερι, Μετζμπρί, Σκιρί (90+1′ Κεντίρα), Σλιμάνε, Τουνεκτί (65′ Τσαουάτ), Σαάντ (46′ Γκαρμπί)

Ιαπωνία (Μοριγιάσου): Ζίον Σουζούκι, Ικατούρα, Χιρόκι Ίτο, Τομιγιάσου (79′ Γουίτο Σουζούκι), Τανάκα, Ντοάν (74′ Σουγκαβάρα), Νακαμούρα (79′ Σέκο), Γιούνια Ίτο, Κάμαντα (74′ Γιουνοσούκε Σουζούκι), Σάνο, Ουέντα (84′ Γκοτό)

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.