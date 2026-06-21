«Το πακέτο των Χιτ σε ένα πιθανό trade για τον Αντετοκούνμπο»

Γνωστό έγινε ένα πακέτο που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Μαϊάμι Χιτ για να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μαϊάμι Χιτ θεωρούνται το φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Μάικλ Σκότο του «HoopsHype» έκανε γνωστό ένα πιθανό πακέτο που θα μπορούσαν να προσφέρουν στους Μιλγουόκι Μπακς.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι Χιτ αναμένεται να προσφέρουν τον Τάιλερ Χίρο, τον Κελ’ελ Ουέαρ, τον Τζέιμι Τζάκουεζ, first-round pick compensation και έχουν συζητηθεί ακόμα τα ονόματα των Νίκολα Γιόβιτς, Κασπάρας Γιακουτσιόνις και Πέλε Λάρσον.

Μένει, λοιπόν, να φανεί αν η ομάδα του Μαϊάμι θα καταφέρει να αποσπάσει το «ναι» από τα «Ελάφια» και να ντύσει στα κόκκινα και μαύρα τον Έλληνα αστέρα.