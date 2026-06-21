Χανιά: Οι Αρχές «βλέπουν» πιθανό σεξουαλικό κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τα νεότερα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων να ενισχύουν τις υποψίες των Αρχών για εγκληματική ενέργεια. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε προσωπικά και πιθανόν σεξουαλικά κίνητρα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της αγνοούμενης, ο οποίος φέρεται να είναι το τελευταίο πρόσωπο που την είδε πριν χαθούν τα ίχνη της. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο οι αστυνομικοί επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην εξαφάνιση της 45χρονης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το γεγονός ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του 43χρονου, συγκεκριμένα σε τηλεόραση και δάπεδο, ταυτοποιήθηκαν γενετικά με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Παράλληλα, έχουν συλλεχθεί και άλλα ίχνη αίματος από το αυτοκίνητό του, καθώς και από σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο διαμέρισμα, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι τα ευρήματα αυτά ενδέχεται να καθορίσουν τις επόμενες δικαστικές κινήσεις στην υπόθεση.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ειδικά κλιμάκια να «χτενίζουν» δύσβατες περιοχές χρησιμοποιώντας drones, σκύλους ανίχνευσης και σύγχρονα τεχνικά μέσα, προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που θα φωτίσουν το μυστήριο της εξαφάνισης. Παράλληλα, εξετάζονται πιθανά δρομολόγια που θα μπορούσαν να έχουν ακολουθηθεί μετά την εξαφάνιση της 45χρονης.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι η διαγραφή υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Οι ειδικοί της ΕΛ.ΑΣ. καταβάλλουν προσπάθειες να ανακτήσουν το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό, ελπίζοντας ότι θα καταγράφηκαν κρίσιμες κινήσεις πριν και μετά την εξαφάνιση της γυναίκας.

Λίγο πριν εντοπιστεί από τις Αρχές, ο 43χρονος είχε μιλήσει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές και επιχειρώντας να στρέψει τις υποψίες προς το οικογενειακό περιβάλλον της αγνοούμενης. Οι ισχυρισμοί του απορρίπτονται από τον αδελφό της Σταυρούλας, ο οποίος κάνει λόγο για αβάσιμα σενάρια και προσπάθεια αποπροσανατολισμού της έρευνας.

Συγκλονιστική είναι η αγωνία της μητέρας της 45χρονης, η οποία μιλώντας στο MEGA απηύθυνε δραματική έκκληση για τον εντοπισμό της κόρης της, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο χωρίς προβλήματα και συγκρούσεις.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως εξαφάνιση, εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα πιο σκοτεινά θρίλερ των τελευταίων μηνών στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι οι επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα των νέων εργαστηριακών εξετάσεων θα είναι καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη του τι πραγματικά συνέβη στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Πηγή: newsbomb.gr