Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Έγινε 76 και το γιόρτασε στη σκηνή – Η έκπληξη της Ελένης Ράντου

Η μεγάλη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων συνέπεσε με τα γενέθλιά του και η Ελένη Ράντου του έκανε μια τρυφερή έκπληξη.

Χιλιάδες θαυμαστές του Βασίλη Παπακωνσταντίνου γέμισαν χθες Σάββατο, 20 Ιουνίου, το Θέατρο Βράχων, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, συγκίνηση και διαχρονικά τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές ακροατών.



Η συγκεκριμένη συναυλία, όμως, είχε και έναν ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τα γενέθλια του καλλιτέχνη. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έκλεισε τα 76 του χρόνια, και η βραδιά πήρε ξαφνικά έναν πιο γιορτινό τόνο χάρη σε μια απρόσμενη κίνηση από τη σύζυγό του, Ελένη Ράντου.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», η Ελένη Ράντου εμφανίστηκε ξαφνικά πάνω στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων. Η στιγμή αιφνιδίασε ευχάριστα τον τραγουδιστή, ενώ το κοινό αντέδρασε με ενθουσιασμό, χειροκροτώντας δυνατά και συμμετέχοντας στη γιορτινή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η σκηνή μετατράπηκε σε μια αυθόρμητη γιορτή, με τον καλλιτέχνη να δέχεται τις ευχές του κοινού και να μοιράζεται μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της συναυλίας του.

Αργότερα, η Ελένη Ράντου δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή στα social media, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: « Χρόνια σου Πολλά!!!! Να σε χαίρεται η μουσική να σε χαιρόμαστε κι εμείς».

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Ελένη Ράντου είναι παντρεμένοι από το 1994 και έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Νικολέττα, η οποία είναι σήμερα 30 ετών.

Πηγή: news247.gr