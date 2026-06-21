Σταυρούλα Λεβεντάκη: Εδώ έθαψε την 45χρονη ο Σκοπιανός μετά τη δολοφονία

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου, καθώς ο 43χρονος Σκοπιανός, που διέμενε ως ενοικιαστής σε ακίνητό της ομολόγησε τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από πολύωρη έρευνα και αλλεπάλληλες καταθέσεις, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα της 30ής Μαΐου.

Το neakriti.gr βρέθηκε στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος στις Αρχές, όπου πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού της 45χρονης γυναίκας. Οι αποκλειστικές εικόνες καταγράφουν τις έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή όπου αποκαλύφθηκε η φρικτή υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το έγκλημα ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέφερε τη σορό της άτυχης γυναίκας σε αγροτική περιοχή, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, όπου και την απέκρυψε.

Στην περιοχή του Βατόλακκου Χανίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών, τα οποία συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και ευρημάτων που αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα αποτελέσματα της προανάκρισης και τα ακριβή δεδομένα που οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Χανίων και ολόκληρη την Κρήτη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η 45χρονη:

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε έντονο καβγά με τη Σταυρούλα, με αφορμή ζημιές που - όπως υποστήριξε - είχαν προκληθεί στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης, φέρεται να τη χτύπησε με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Μετά το έγκλημα, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας μέσα σε σακούλα και στη συνέχεια να τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε σημείο περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, όπου την έθαψε σε χωράφι.

Μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύωρη διαδικασία, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου.

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια.

Αν και επιμένει πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν διαφορές για το σπίτι, αυτό το σενάριο φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές.

Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Πηγή: newsbomb.gr