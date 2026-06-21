Μουντιάλ 2026: Γιαμάλ και ξέσπασμα για την Ισπανία, δεν θα «καθαρίσει» εύκολα το Βέλγιο με το Ιράν

Στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα φιλοξενείται η αναμέτρηση Ισπανία - Σαουδική Αραβία το απόγευμα της Κυριακής (21/6, 19:00), για την 2η αγωνιστική του Group H στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε είναι ένα από το μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Με ένα ρόστερ παγκόσμιας εμβέλειας, αστείρευτη ποιότητα και άφθονες λύσεις, το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κατά καιρούς είναι το γεγονός πως δεν διαθέτει έναν σεσημασμένο σκόρερ. Και αυτό πλήρωσε στην γκέλα της πρεμιέρας με το Πράσινο Ακρωτήρι. Η Ισπανία έβαλε τους αντιπάλους της αλλά όχι και τη μπάλα στα δίχτυα. Με 74% κατοχή, 27(7) τελικές, 11 κερδισμένα κόρνερ και 2.10 xG, η εικόνα της αναμέτρησης ήταν πολύ ξεκάθαρη, ωστόσο ο γρίφος του σκορ παρέμεινε άλυτος για την Ισπανία που στο τέλος πήρε μονάχα τον βαθμό του 0-0.

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Η Σαουδική Αραβία άντεξε -εν μέρει- στο... σφυροκόπημα της Ουρουγουάης στην πρεμιέρα του ομίλου και το 1-1 της χάρισε έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι για τη συνέχεια. Τουλάχιστον όσον αφορά τη μάχη των καλύτερων τρίτων. Μέχρι το 80' κρατούσε το προβάδισμα η Σαουδική Αραβία, χάρη στο τέρμα του Αλ Αμρί από το 41', σε εκείνο το χρονικό σημείο όμως ο Αραούζο διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η Σαουδική Αραβία πήρε μάλλον παραπάνω από όσα πραγματικά άξιζε στην αναμέτρηση και τώρα η ομάδα του Γιώργου Δώνη έχει μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση μπροστά της.

Φαντάζει τραβηγμένο το σενάριο να κάνει δεύτερη σερί γκέλα η Ισπανία, που πάντα έχει πολύ υψηλά νούμερα στη δημιουργία και δεν γίνεται να χάνει... εσαεί τις ευκαιρίες. Το ίδιο τραβηγμένο μοιάζει το σενάριο δεύτερης σερί υπέρβασης από την Σαουδική Αραβία. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Να σκοράρει ο Γιαμάλ & Σαουδική Αραβία Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 6.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Βέλγιο και Ιράν κοντράρονται στο SoFi Stadium του Καναδά το βράδυ της Κυριακής (21/6, 22:00), για την 2η αγωνιστική του Group G στο Μουντιάλ 2026.

Κατώτερη του αναμενομένου η ομάδα του Γκαρσία στην πρεμιέρα του ομίλου, υποχρεώθηκε στο 1-1 με την Αίγυπτο. Δίκαιο το αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές, ελαφρώς καλύτεροι οι αριθμοί της στατιστικής για το Βέλγιο, που θα μπορούσε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης αλλά και να χάσει το παιχνίδι. Με τη μπάλα στα πόδια οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν μια δημιουργική συνέπεια, χωρίς ωστόσο σωστές τελικές επιλογές. Στο τρανζίσιον πάντως υστέρησαν ανασταλτικά και κινδύνευσαν σε 3-4 περιπτώσεις. Κομβικό το παιχνίδι για την οικονομία του ομίλου, με το Βέλγιο να αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία στο φινάλε των υποχρεώσεων του.

Στο 2.25 η πρόκριση του Ιράν στην επόμενη φάση

Ανάμεικτα τα συναισθήματα για το Ιράν στο 2-2 της πρεμιέρας με τη Νέα Ζηλανδία. Και εδώ το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο, έστω και στις λεπτομέρειες. Με ταχύτητα και καλές αποφάσεις μεσοεπιθετικά οι Ιρανοί, που είχαν ωστόσο σοβαρά κενά ανασταλτικά. Θετικό το γεγονός πως έβγαλαν αντίδραση και τις δύο φορές που βρέθηκαν πίσω στο σκορ, βρίσκοντας ισάριθμες απαντήσεις. Κρίσιμο το ματς με τους Βέλγους, που ανάλογα με το αποτέλεσμα θα διαμορφώσει και διαφορετικά δεδομένα πριν την αναμέτρηση με την Αίγυπτο στο φινάλε.

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Το Βέλγιο υπερέχει σε όλους τους τομείς, εντούτοις δεν έπεισε περί αυτού ούτε στην πρεμιέρα, όπου τα pre game στοιχεία έδειχναν κάτι ανάλογο. Το Ιράν έχει μαχητικότητα και υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και κόντρα σε έναν ανώτερο αντίπαλο. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μπεϊρανβάντ 4+ αποκρούσεις & Τίλεμανς 53+ πάσες, σε απόδοση 5.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

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