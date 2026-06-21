«Θέλουν τον Στιούαρτ οι Λέικερς - Πώς επηρεάζει την υπόθεση το trade του Αντετοκούνμπο»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ψάχνουν στην αγορά για ψηλό και έχουν ξεχωρίσει και την περίπτωση του Αϊζάια Στιούαρτ. Το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να επηρεάσει την υπόθεση.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να έναν πολύ καλό σέντερ δίπλα του και έτσι οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν βγει στην αγορά για να βρουν τον κατάλληλο ψηλό.

Οι «Λιμνάνθρωποι» εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις και φαίνεται πως μία από αυτές είναι ο Αϊζάια Στιούαρτ. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει έρθει σε επαφή με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ώστε να μάθει το αν είναι διαθέσιμος ο παίκτης και ποια θα ήταν η τιμή του, σύμφωνα με τον Άντονι Ίρβιν.

Μάλιστα, αυτό το trade είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί από την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» βρίσκεται κοντά στους Μαϊάμι Χιτ και ο Τάιλερ Χίρο είναι πολύ πιθανό να καταλήξει στους Πίστονς.

Αν γίνει αυτό, τότε οι Πίστονς δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν στο ρόστερ τους και τον Χίρο και τον Ντούρεν (επίσης στην λίστα των Λέικερς) και τον Στιούαρτ.

Έτσι, όλοι περιμένουν τις εξελίξεις και φαίνεται πως σύντομα θα υπάρξει μεταγραφικό… ντόμινο στον «μαγικό κόσμο».