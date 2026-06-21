«Σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μπακς και Χιτ για τον Αντετοκούνμπο»

Μιλγουόκι Μπακς και Μαϊάμι Χιτ φέρεται να έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να φτάσουν στην ολοκλήρωση του trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του ΝΒΑ, με πολλές ομάδες να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Ο Έλληνας αστέρας έχει συνδεθεί με αρκετούς οργανισμούς, ωστόσο πλέον φαίνεται πως ξεκάθαρο προβάδισμα έχουν οι Μαϊάμι Χιτ.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Εβάν Σιντέρι, οι δύο πλευρές έχουν κάνει σημαντικά βήματα και μεγάλη πρόοδο για να φτάσουν στην ολοκλήρωση του deal. Οι επαφές συνεχίζονται σχετικά με το αν θα υπάρχουν στην συμφωνία και unprotected future picks.

Την ίδια ώρα, αναφέρει πως οι Ντιτρόιτ Πίστονς μπορεί να συμμετέχουν επίσης στο trade, αποκτώντας τον Τάιλερ Χίρο.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης φέτος αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών και αγωνίστηκε σε career-low 36 αγώνες, με τα «Ελάφια» να μην συμμετέχουν στην post-season. Σε αυτά τα ματς είχε 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ, 5,4 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ σε 28,9 λεπτά στο παρκέ.