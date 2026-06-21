Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της

Στην ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος που καταγράφεται σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews.com, πρόκειται για 60χρονη γυναίκα από τη Γαστούνη, η οποία αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Τι κατέγραψε η κάμερα

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Στο βίντεο φαίνεται όχημα να πλησιάζει στο σημείο όπου βρισκόταν ο ηλικιωμένος αδέσποτος σκύλος, να μειώνει ταχύτητα και να σταματά μπροστά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο κινείται ξανά και περνά πάνω από το ζώο, το οποίο τραυματίζεται θανάσιμα.

Προσοχή: Πολύ σκληρό βίντεο

Η ταυτοποίηση και η εξέταση της 60χρονης

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 60χρονη ταυτοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στις 20 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά το συμβάν.

Η γυναίκα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού που χειρίζονται την υπόθεση. Κατά πληροφορίες του Patrisnews.com, κατά τη διάρκεια της εξέτασής της φέρεται να έδωσε αντικρουόμενες εκδοχές για τα γεγονότα, στοιχεία που αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Αναμένεται να της αποδοθεί κατηγορία

Η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη και η 60χρονη αναμένεται το προσεχές διάστημα να κληθεί σε απολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, οι αρχές προσανατολίζονται στην απόδοση κατηγορίας για εκ προθέσεως θανάτωση ζώου, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νόμου 4830/2021, η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα και επισύρει ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα συγκινημένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς το ηλικιωμένο αδέσποτο ζούσε στη συγκεκριμένη γειτονιά της Γαστούνης για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Όπως αναφέρουν, το ζώο φροντιζόταν καθημερινά από τους κατοίκους και είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που έχει εντείνει τη θλίψη και την οργή που προκάλεσε το περιστατικό.

Πηγή: newsbomb.gr