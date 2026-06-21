Και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον βασιλιά: «Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας, Ζέλικο καλώς ήρθες σπίτι σου»!

Με γρήγορα αντανακλαστικά και… αέρα ενότητας υποδέχθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την ιστορική είδηση της ανακοίνωσης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την σπουδαία επιστροφή του κορυφαίου προπονητή όλων των εποχών στην Ευρώπη, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την «πράσινη» ΠΑΕ να δείχνει άμεσα αντανακλαστικά και να αποδεικνύει πως ο σύλλογος είναι ενιαίος και αδιαίρετος.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Hey, you play in Panathinaikos, you are starting for Panathinaikos. Can you imagine?, Can you imagine?”



Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας



Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας.



Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο».

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