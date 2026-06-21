Πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη ο Ομπράντοβιτς: «Ο Βασιλιάς επέστρεψε»

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχει «θορυβήσει» όλη την Ευρώπη και τα μεγάλα ειδησιογραφικά σάιτ... παίζουν πρώτο το όνομα του.

Η επιστροφή του «Βασιλιά» είναι γεγονός. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο «σπίτι» του, με τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνουν συμφωνία τριών ετών ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Μετά και την επίσημη ανακοίνωση των «πρασίνων» τα μεγάλα ειδησιογραφικά σάιτ σε όλη την Ευρώπη... παίζουν πρώτο το όνομα του Ζοτς. Όπως γίνεται κατανοητό στην Σερβία, γίνεται ο μεγαλύτερος... ντόρος, ενώ θέμα έγινε και στα Μέσα της Ισπανίας, όσο επίσης και στου Ισραήλ και της Γαλλίας.

Οι τίτλοι των ξένων μέσων για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: