«Σύννεφα» για Οτούρου στην Χάποελ: Γύρισε υπέρβαρος στο Ισραήλ και τέθηκε εκτός ομάδας

Ο Νταν Οτούρου επέστρεψε στο Ισραήλ υπέρβαρος εν μέσω των τελικών του πρωταθλήματος με την Μακάμπι και η Χάποελ τον έθεσε εκτός ομάδας.

Προβληματισμός για τον Νταν Οτούρου στην Χάποελ. Ο σέντερ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη επέστρεψε στο Ισραήλ υπέρβαρος και σε κακή φυσική κατάσταση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ομάδας και κατ' επέκταση εκτός τελικών με την Μακάμπι για το πρωτάθλημα.

Μετά τα playoffs απέναντι στη Ρεάλ και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, ο Οτούρου είχε φύγει από τη χώρα περνώντας χρόνο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ΗΠΑ. Παραμονή του τρίτου τελικού, επέστρεψε στο Τελ Αβίβ, αλλά όχι στην... σωστή φόρμα που θα του επέτρεπε να αγωνιστεί απόψε στο Game 3, με την Χάποελ να βρίσκεται με 2-0 πίσω στην σειρά.

Να σημειώσουμε ότι ο Οτούρου υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Χάποελ, με αυξημένες αποδοχές, ωστόσο πριν ανανεώσει με την ισραηλινή ομάδα είχε προσθέσει μια ρήτρα στο προηγούμενο του συμβόλαιο, η οποία προέβλεπε πως σε περίπτωση εκτεταμένου πολέμου στη χώρα, θα μπορέσει να αποχωρήσει δίχως κυρώσεις.