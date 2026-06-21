Σλούκας - Ομπράντοβιτς: Μια ιστορία που ζωντανεύει ξανά... (pics)

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Κώστας Σλούκας ξανασμίγουν μετά από έξι χρόνια αυτή την φορά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μια σχέση αγάπης ζωντανεύει ξανά...

Ο «Βασιλιάς» επέστρεψε εκεί που μεγαλούργησε: Στο σπίτι του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για την επόμενη τριετία, με τους «πράσινους» να δίνουν ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στον πολύπειρο τεχνικό μαζί, μαζί με τα... κλειδια του T-Center για χτίσει το ρόστερ της επόμενης σεζόν που θα επαναφέρει το «τριφύλλι» στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Ζοτς έρχεται στους «πράσινους» για να συναντήσει γνωστούς και φίλους. Ωστόσο ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών πέρα από τα γνώριμα λημέρια θα σμίξει ξανά με τον Κώστα Σλούκα, έξι χρόνια μετά την παρουσία των δυο στην Φενέρ.

Τι κατέκτησαν μαζί Ομπράντοβιτς και Σλούκας

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς «συνδέθηκε» για πρώτη φορά με τον Κώστα Σλούκα στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρ. Το καλοκαίρι του 2015 ο Έλληνας γκαρντ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό με προορισμό την ομάδα της Πόλης, με τον νυν παίκτη του Παναθηναϊκού να δηλώνει κατά την διάρκεια της παρουσίασης του πως ένας από τους κυριότερους λόγους της μεταγραφής του στην Φενέρ ήταν ο Ζοτς.

Οι δυο τους κατέκτησαν τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Τουρκίας (2016,2017,2018), τρία Κύπελλα Τουρκία (2016, 2019, 2020) και φυσικά μια Ευρωλίγκα, το 2017 κόντρα στον Ολυμπιακό στην Πόλη.

Με το... καλημέρα της συνεργασίας τους ο Κώστας Σλούκας κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ομπράντοβιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να του δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Είναι ενδεικτικό πως το καλοκαίρι του 2017, όταν και ολοκληρωνόταν το συμβόλαιο του Έλληνα άσου με την Τουρκική ομάδα, ένα... τηλέφωνο του Ομπράντοβιτς ήταν αρκετό για να κρατήσει τον Σλούκα στην Φενέρ για ακόμα τρία χρόνια, με τον πολύπειρο γκαρντ να έχει - τότε - κρούσεις από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Πλέον οι δυο τους θα ξανασμίξουν στον Παναθηναϊκό έπειτα από μια εξαετία για να επανφέρουν τον Επτάστερο εεί που ανήκει: Στην κορυφή της Ευρώπης. Μια σχέση αγάπης ζωντανεύει ξανά...