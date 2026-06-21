Νίστρουπ: «Πιστεύω ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος για να αναλάβω αυτό το εγχείρημα!» (vid)

Παρουσία των Γιάννη Αλαφούζου και Στέφανου Κοτσόλη, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ από τον Παναθηναϊκό. Το πρότζεκτ της ομάδας, η φιλοσοφία του και το μήνυμα του Δανού προπονητή στον κόσμο.

Ο νέος υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Κώστας Μανωλιουδάκης, καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους και έδωσε αμέσως τον λόγο στον πρόεδρο της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίο ήταν στο πάνελ και υποδέχθηκε πρώτος τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

«Είμαστε σήμερα εδώ για να υποδεχθούμε τον νέο μας προπονητή. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Τζέικομπ αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε και είναι μαζί μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του «Τριφυλλιού».

Ακολούθως πήρε τον λόγο ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Σήμερα παρουσιάζουμε τον νέο μας προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, γιατί διακρίνεται με συγκεκριμένες αρχές. Σκληρή δουλειά, συνεχή εξέλιξη και νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουμε να έχει ο σύλλογός μας. Θέλαμε να βρούμε έναν νέο, φιλόδοξο άνθρωπο, που να έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες πίεσης, να έχει κερδίσει τίτλους, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και να έχει αναπτύξει ποδοσφαιριστές. Στο πρόσωπο του Νίστρουπ βρήκαμε όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα. Είμαι σίγουρος πως δουλεύοντας με πάθος κι αφοσίωση, όπως έχει δείξει από την πρώτη μέρα, θα συμβάλει τα μέγιστα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

Μετά από αυτές τις τοποθετήσεις, έστειλε το πρώτο του μήνυμα και ο νέος προπονητής του συλλόγου, Τζέικομπ Νίστρουπ, αναφέροντας πως:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Έπειτα από έναν εξαιρετικό καιρό στην Κοπεγχάγη, εγώ η οικογένειά μου και το επιτελείο μου κάναμε σκέψεις για το επόμενο κεφάλαιο για μένα. Είχα διάφορες συζητήσεις με τον κ. Μπαλντίνι, με τον αντιπρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή, με τον πρόεδρο και σε κάθε συζήτηση ήμουν πιο περίεργος για το πρότζεκτ. Μετά τις συζητήσεις, το πρότζεκτ που έχουμε είναι πολύ σημαντικό. Έχω σεβασμό στο πρότζεκτ, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον.

Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να χτίσουμε τη νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί, κάθε μέρα, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον. Ευχαριστώ, είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι».

Και μετά το πρώτο του σχόλιο, ακολούθησαν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων...

Για την πίεση που υπάρχει στην ομάδα:

«Οι εντυπώσεις που έχω από το πρώτο διάστημα είναι πολύ θετικές. Βλέπω ότι οι εγκαταστάσεις που έχουμε είναι σημαντικές. Έχουμε μία πολύ καλή βάση. Δεν είστε ο πρώτος που μου μιλάει για πίεση. Όλοι γι' αυτό λένε. Η πίεση είναι θετική. Ξέρω πολύ καλά ότι θα έχω μεγάλη πίεση. Η πίεση όμως είναι σημαντική. Υπάρχουν ομοιότητες. Πιστεύω με όλο το σεβασμό πως είμαι ο κατάλληλος για το εγχείρημα αυτό. Έρχομαι από τον μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας κι εκεί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη αλλά μου άρεσε».

Για τη φιλοσοφία της ομάδας:

«Έχουμε πολύ καλή βάση. Εγώ θέλω να είμαι μέρος αυτής. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, ώστε να κάνουμε ότι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Κατ' αρχάς, η Κοπεγχάγη που δούλεψα, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες και είχε μεγάλη κατοχή, ήταν δυνατή. Οι παίκτες ήταν έξυπνοι. Ήταν aggressive. Ξέρω πως να χτίσω μία ομάδα νικήτρια. Πρέπει να δούμε με ποιους παίκτες θα συγκροτήσουμε το σύνολο αυτό».

Για τη διάταξη και τη φιλοσοφία του:

«Και πάλι θα σας πω το ίδιο. Αποφασίσαμε με τον κ. Κοτσόλη να παίξουμε κάτι συγκεκριμένο. Τη διάταξη θα τη βρούμε. Οι διεθνείς παίκτες μόλις σήμερα γύρισαν. Δεν έχω καν μιλήσει με όλους τους παίκτες για όλα αυτά. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα το μάθουν. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Για το στόχο του Παναθηναϊκού:

«Για το αύριο πρέπει να είμαστε πιο κοντά στην απόδοση που θέλουμε και να φτάσουμε έτσι στην κορυφή. Όλοι θα παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο με συνδυασμούς και υψηλή πίεση, έτσι θέλω κι εγώ. Θα κάνουμε το καλύτερο για να απολαμβάνουν την ομάδα οι φίλαθλοί μας. Θα κάνουμε κάτι εντελώς καινούργιο. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να έχουμε καλή απόδοση και καλά αποτελέσματα. Ξέρω ότι έχουμε καιρό να κερδίσουμε Πρωτάθλημα. Δεν θα καθόμουν ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει η δυνατότητα να γίνουμε πρωταθλητές στο μέλλον. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται όμως σκληρή δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει. Αν μείνουμε ήρεμοι στις ήττες που μπορούν να έρθουν και συνεχίσουμε δουλειά, πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Η πίεση για μένα είναι σαν καύσιμο».

Για τις αποφάσεις στις αποχωρήσεις του ρόστερ:

«Όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί σε συνεργασία με μένα και τον τεχνικό διευθυντή. Όλα ήταν απόλυτα διαφανή, ακόμα και πριν υπογράψω. Μου είχαν πει ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Δεν θα μιλήσω με ονόματα, αλλά θέλω να πω πως όταν είσαι στον Παναθηναϊκό και τελειώνεις στον -20 είναι φυσιολογικό να γίνουν αλλαγές. Δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή».

Για το τι θέλει από την ομάδα του:

«Πρέπει άμεσα να βρούμε τον δρόμο μας. Δεν είναι ότι πρέπει να χτίσουμε μια ομάδα και μετά να πούμε θέλουμε αυτό ή το άλλο. Το βασικό είναι ότι θέλω να δώσω σιγουριά στους παίκτες για ότι σκεφτόμαστε αναλύουμε και μιλάμε. Θα μιλήσω και με τους παίκτες όταν θα είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει εγγύηση καμία. Στα 11 τελευταία ματς είχαμε μόλις τέσσερα γκολ κι αυτό πρέπει να αλλάξει αν είσαι στην κορυφή. Οπότε αυτό είναι το βασικό».

Για τα στοιχεία του ρόστερ και τι θα ήθελε να προσθέσει:

«Η πρώτη μεταγραφή που κάναμε ήταν ο Καμαρά. Από το δανέζικο ποδόσφαιρο θα βγουν φήμες. Μιλάμε κάθε μέρα και δέκα φορές τη μέρα με τον κ. Κοτσόλη. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για μεταγραφές».

Για το ρόστερ του Παναθηναϊκού:

«Η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι να ασχοληθώ με τους παίκτες που ήδη έχω στις επόμενες 4-5 εβδομάδες να γίνουν ένα καλό σύνολο. Αν δω ότι δεν πάει το πράγμα όπως θέλω, ο προπονητής θα πρέπει να βρει έναν άλλον τρόπο. Δεν έχει σημασία η ηλικία του κάθε παίκτη, η δουλειά μου είναι να βγάλω τον καλύτερό τους εαυτό. Έχουμε ένα εξαιρετικό σταφ, που έχει δείξει πράγματα. Πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε. Μ' αυτό τον τρόπο θα βελτιωθούμε».

Για το ξεκίνημα της σεζόν και τη πολυπλοκότητα που υπάρχει με τις τόσες υποχρεώσεις:

«Γνωρίζω. Ο σύλλογος ήταν απόλυτα διαφανής από τη πρώτη στιγμή. Είναι μία πραγματικότητα αυτή, δεν υπάρχουν εγγυήσεις στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν τα σημαντικά παιχνίδια των προκριματικών κι εμείς τις επόμενες εβδομάδες θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε το αγωνιστικό μας προφίλ. Όταν πλησιάσουμε στο ματς, τότε θα ασχοληθούμε και με τον αντίπαλο».