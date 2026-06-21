Αυτό είναι το ηγεμονικό συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς - Κατακόρυφη αύξηση στο μπάτζετ της επόμενης σεζόν

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το απόλυτο all in, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέγραψε ένα «βασιλικό» συμβόλαιο και οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για γενναία αύξηση του μπάτζετ της επόμενης σεζόν. Αναλυτικά τα νούμερα και τα δεδομένα της ιστορικής συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA...

The king is back: Ο «Ζοτς» επέστρεψε στον... θρόνο του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και ο Παναθηναϊκός Aktor του έστρωσε ένα «χαλί εκατομμυρίων», ώστε μαζί να κυνηγήσουν την 10η Euroleague του «άρχοντα των δαχτυλιδιών» και την 8η του «τριφυλλιού».

Αρχικά, οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν πως ο Σέρβος τεχνικός θα λάβει 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας, δηλαδή το συμβόλαιό του θα ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ ετησίως. Προφανώς, πρόκειται για το πιο... ηγεμονικό συμβόλαιο που έχει δοθεί σε προπονητή στην Ευρώπη και αντικατοπτρίζει πλήρως τόσο την ποιότητα του «Ζοτς», όσο και την πίστη του «τριφυλλιού» στο πρόσωπό του. Φυσικά, τα σερβικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τριετή συμφωνία έναντι 5 εκατ. ευρώ δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα...

Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό all in στο ρόστερ της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ετήσιος προϋπολογισμός αναμένεται να είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ αυξημένος, σε σχέση με το φετινό μπάτζετ, που ούτως ή άλλως ήταν τεράστιο. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός Aktor θα έχει έναν ετήσιο προϋπολογισμό που δεν έχει ξαναδεί η ευρωπαϊκή αγορά.

Επί της ουσίας, ο Ομπράντοβιτς θα έχει από πίσω του ένα... ανοιχτό πορτοφόλι, για να πάρει ό,τι ο ίδιος θεωρεί καλύτερο. Ο στόχος του Σέρβου και του «τριφυλλιού», φυσικά, είναι ένας: η επιστροφή στην κορυφή της Euroleague.