Χαμός στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού: Ετοιμάζεται υποδοχή στον Ζοτς - Κάλεσμα της 13!

Χαμός στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, που ετοιμάζουν υποδοχή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τη Δευτέρα (22/6) έξω από το «T-Center». Κάλεσμα της Θύρας 13!

Ιστορική μέρα για το «τριφύλλι» η 21η Ιουνίου, αφού ανακοινώθηκε κι επίσημα η επιστροφή του Ζοτς στους «πράσινους», με τον κόσμο του Παναθηναϊκού φυσικά να... τρελαίνεται.

Μέχρι που μπορεί να φτάσει η πράσινη παράνοια; Μέχρι την υποδοχή του Ομπράντοβιτς έξω από το «T-Center» τη Δευτέρα, όπου στις 13:00 είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν υποδοχή στον Ζοτς και το «T-Center» αναμένεται να ζήσει και πάλι ιστορικές στιγμές με τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών»!

Το κάλεσμα της Θύρας 13 είναι για τη Δευτέρα στις 12:30 έξω από το «T-Center».