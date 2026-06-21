Φινάλε στη σεζόν για τον Ολυμπιακό με φιλική νίκη στα Ιωάννινα

Τις υποχρεώσεις της για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ολοκλήρωσε η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γ' Εθνικής και την άνοδο στη Β' κατηγορία, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έδωσαν ένα ακόμη φιλικό, το τελευταίο τους και «έκλεισαν» με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στα Ιωάννινα, με νίκη 5-0 επί του Atlas Epirus (Β' Εθνική), με γκολ των Βενιαμίν (2), Κατσάνου, Τρυγούτη και Σιαπλαούρα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Γιάννου, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Λόγου, Τζανή, Πελεκούδα, Ιωαννίδη, Κατσάνου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Μαντζακοπούλου Ματζάνα, Σιαπλαούρα, Φεγγούλη, Τρυγούτη, Δημητρίου).