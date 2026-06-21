PosoKanei: Έτσι θα ελέγξετε τις τιμές πριν πάτε στο σούπερ μάρκετ

Σε μια περίοδο όπου το κόστος των βασικών αγαθών αποτελεί τον νούμερο ένα πονοκέφαλο για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, η ψηφιακή τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει.

Η πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, το νέο εργαλείο του υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ήδη καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον περισσότερων από 175.000 πολιτών στις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της, μετατρέποντας τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα ψώνια μας.

Η φιλοσοφία πίσω από το PosoKanei είναι απλή: η οργάνωση της πληροφορίας. Μέχρι σήμερα, ο καταναλωτής που ήθελε να συγκρίνει τιμές έπρεπε να αναλώνει πολύτιμο χρόνο επισκεπτόμενος ξεχωριστά τις ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ.

Η νέα πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του posoκanei.gov.gr αλλά και ως εφαρμογή για κινητά iOS και Android, συγκεντρώνει τα δεδομένα σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η πλατφόρμα δεν λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν πραγματοποιούνται αγορές μέσα από αυτήν, καθώς ο ρόλος της είναι καθαρά ενημερωτικός και συγκριτικός, δίνοντας στον χρήστη το πληροφοριακό πλεονέκτημα πριν βγει από το σπίτι του.

Πηγή: ethnos.gr