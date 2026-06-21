Με νίκη έκλεισε το European League η Εθνική γυναικών

Η Εθνική γυναικών επικράτησε με 3-1 σετ της Εσθονίας για τον τελευταίο αγώνα του European League.

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε με επιτυχία στο Ταλίν τις εμφανίσεις της στα τρία προκριματικά τουρνουά του European League, καθώς την Κυριακή 21 Ιουνίου οι διεθνείς μας επικράτησαν με ανατροπή 3-1 (18-25, 25-20, 25-23, 25-19) της Εσθονίας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τελευταίου τουρνουά της League Phase.

Με συνολικό απολογισμό 5 νίκες σε 6 αναμετρήσεις το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε τους 15 βαθμούς και τελεί εν αναμονή και των τελευταίων αγώνων για την τελική θέση της κατάταξης.

Οι αθλήτριες του Απόστολου Οικονόμου στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του League Round των 24 ομάδων, εμφανώς επηρεασμένες από τη χθεσινή ήττα, μπήκαν για ένα ακόμη ματς «μουδιασμένες» και δεν απέφυγαν τα λάθη. Στη συνέχεια όμως, με το ανακάτεμα της τράπουλας από τον κ. Οικονόμου η Εθνική άρχισε να βρίσκει τα «πατήματά» της στο γήπεδο , να βελτιώνει την εικόνα της σε πρώτη μπάλα και σερβίς. Βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε χαρακτήρα και έφτασε στην ολική ανατροπή και τη νίκη, που διασκέδασε τις κακές εντυπώσεις από το αρνητικό αποτέλεσμα με τη Λετονία.

Με εξαίρεση λοιπόν το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα, οι διεθνείς μας πάλεψαν μέχρι τέλους για το καλύτερο δυνατό στη διοργάνωση. Εντούτοις, η αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής, που από πρόκριση των έξι καλύτερων ομάδων αρχικά, τελικά έδωσε εισιτήριο μόνο στις τέσσερις πρώτες, στέρησε την παρουσία της Εθνική μας από την επόμενη φάση, μολονότι είχε μόλις μία ήττα στη διοργάνωση.

Τοπ σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε με 28 πόντους η Λάακ, για την Ελλάδα η Ανθούλη πέτυχε 23π, ενώ διψήφιες ήταν ακόμη οι κεντρικές Τοντάι (11π) και Παπαγεωργίου με 10π.